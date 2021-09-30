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بشكل مؤقت.. الفلبين تدرس تعليق إرسال عمالتها إلى

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بشكل مؤقت.. الفلبين تدرس تعليق إرسال عمالتها إلى السعودية بشكل مؤقت.. الفلبين تدرس تعليق إرسال عمالتها إلى
لإجراء تنظيمات جديدة بسبب شكاوى من قِبَل بعض أرباب العمل

بشكل مؤقت.. الفلبين تدرس تعليق إرسال عمالتها إلى السعودية

تدرس الفلبين تعليق إرسال عمالتها المنزلية إلى بشكل مؤقت؛ لإجراء تنظيمات جديدة؛ بسبب شكاوى من قِبَل بعض أرباب العمل السعوديين والعمالة الفلبينية، إلى جانب تحايل عدد من مكاتب التوظيف الفلبينية في هذا الجانب.

وقالت صحيفة "نيوز إنفو" الفلبينية: إن بعض مكاتب التوظيف في الفلبين لا تلتزم بالأنظمة، وتستخدم أسماء مختلفة في عقود العمل، إلى جانب بعض الشكاوى من قِبَل العمالة الفلبينية وأرباب عملهم لأسباب مختلفة.

وقال رئيس مسؤول بوزارة العمل والتوظيف الفلبينية: إنه يدرس عدة خيارات ويناشد مكاتب التوظيف الفلبينية والأجنبية بالتعاون معًا لمصلحة جميع الأطراف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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