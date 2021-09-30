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البحر الأحمر تستعد لسيول الخريف والشتاء بتنظيف المخرات

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البحر الأحمر تستعد لسيول الخريف والشتاء بتنظيف المخرات البحر الأحمر تستعد لسيول الخريف والشتاء بتنظيف المخرات

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استعدت إدارة الأزمات والكوارث بالبحر الأحمر لاستقبال موسم الامطار والسيول خلال فصلي الخريف والشتاء وذلك من خلال جولات ميدانية لتفقد مخرات السيول ومشروعات حماية المدن والمنشات التي يقيمها قطاع المياه الجوفية بوزارة الري واعداد تقرير كامل عن هذة الجولات بالمرور على مخرات السيول والطرق والبرابخ للتأكد من نظافتها وتطهيرها وسلامة التكاسي بالطرق الرئيسية.

وشملت الخطة المرور على اماكن السدود الصناعية ومخرات السيول والبرابخ ومراكز الإغاثة والطرق والمنشآت الواقعة في مخر السيل لمراجعة مدى سلامتها، وعدم وجود أي معوقات بها استعدادًا لموسم الأمطار والسيول با، لتكون جاهزه لحجز وتخزين أي كميات مياه حال سقوط الأمطار والسيول حتى لا تتاثر الطرق والمرافق الحيويا بمياه الأمطار والسيول حال هطولها.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مرورها على مخرات السيول وبحيرات التخزين بداية من الزعفرانة حتي حلايب وشلاتين مرورا بالغردقة والقصير ومرسي علم والشيخ الشاذلي فيما طالبت الهيئة العامة للطرق والكباري بتوخى الحذر اثناء القيادة بطريق الغردقة- راس غارب عند منطقتي الكيلو 73 والكيلو 74، وذلك نظرا لاستعداد المنطقة التاسعة للطرق والكبارى بالبحر الأحمر بالقيام باعمال إنشاء مواسير تصريف مياه السيول ضمن اعمال الحمايات ضد اخطار السيول على طرق المنطقة واكد بيان للهيئة انه تم تركيب العواكس واللوحات الإرشادية لبداية العمل، لتحذير قائدى المركبات على الطريق، حفاظا على حياة المواطنين ولتأمين سلامة المرور.

المصرى اليوم

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