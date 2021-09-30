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"الأرصاد": تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على سواحل مكة والمدينة والشرقية

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"الأرصاد": تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على سواحل مكة والمدينة والشرقية "الأرصاد": تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على سواحل مكة والمدينة والشرقية
استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات

تَوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يُتوقع تكوّن الضباب الخفيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المنطقة الشرقية، المدينة المنورة وأجزاء من سواحل منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25- 50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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