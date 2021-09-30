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طقس شمال سيناء: خريفي لطيف الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا

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طقس شمال سيناء: خريفي لطيف الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا طقس شمال سيناء: خريفي لطيف الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، طقس خريفي لطيف الحرارة خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، مع نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والشبورة المائية خلال فترات الصباح.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 18 و31 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 21 و31 درجة، ومدينة رفح ما بين 20 و30 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 18 و29 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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