المجلس القومي للمرأة يختتم حملة «طرق الأبواب» في شمال سيناء

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اختتم فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء المرحلة الأولى لحملة طرق الأبواب تحت عنوان «المرأة المصرية صانعة السلام» والتى أقيمت خلال الفترة من ٢٧ حتى ٢٩ سبتمبر الجارى بناء على توجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة .

وأشارت احسان دواد غالى مقررة فرع المجلس بشمال سيناء، الخميس، إلى أنه تم تنفيذ فعاليات الحملة واقامة اليوم التفاعلى الثالث في حى الكرامة بالعرش بحضور ومشاركة كل من نسرين حمدى بكير رئيس مكتب الشكاوى بفرع المجلس وفاطمة نصار والمهندسة ناهد سلام عضوتى الفرع وآمنة فاروق ودينا حسن من موظفى الفرع.. إلى جانب عدد من الرائدات الريفيات، وبحضور شيخ وامام جامع الريان بالحى ورئيس الوحدة المحلية بالحلا وممثلى قصر ثقافة العريش وبمصاحبة الفرقة الفنية للفنون الشعبية بقيادة مدحت محمد وفتيات الفرقة وعدد من ربات البيوت وأطفال الحى .

وتناولت أنشطة المجلس القومى للمرأة واختصاصاته ودوره في مساندة ودعم المرأة المعيلة والمرأه الأشد احتياجا وتمكين المرأة المعيلة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وقانونيا، كما تناولت دور المرأة في المجتمع المصرى ورحلة كفاحها على مر العصور وعرض نماذج مصرية لسيدات عظيمات ساهمن في النهوض بالوطن منذ عهد الفراعنة وحتى يومنا هذا.. كما تحدثت عن دور المرأة في الأسرة، وذلك باعتبار الأم مدرسة وهى التي تربى الجيل الذي يصنع السلام، وأهمية دور الأم في تربية أبنائها على القيم والأخلاق والولاء والانتماء وتقبل الآخر ونبذ العنف والتطرف ضد المرأة، وأن الدولة حرصت على الاهتمام بالمرأة والتى أصبحت تشغل المناصب العليا في الدولة.. فهناك الوزيرة والمحافظة ونائبة المحافظ والقاضية والسفيرة.. علاوة على إطلاق مبادرات رئاسية لصحة المرأة وصحة الام والجنين وغيرها حرصا على صحة المرأة والسلامة النفسية لها.