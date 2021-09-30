«المعبد اليهودى».. ميزانية ضخمة لترميمه باعتباره مزارًا لأبناء الطائفة بالإسكندرية والعالم

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وضعت وزارة السياحة والآثار معبد الياهو حانبى المعروف شعبياً، بـ«المعبد اليهودى»، والكائن فى شارع النبى دانيال وسط الإسكندرية، فى بؤرة اهتماماتها، مخصصة له ميزانية كبيرة لتنفيذ مشروع ترميم وتطوير ودرء خطورة، بعد سنوات من النسيان، باعتباره مزارا دينيا وسياحيا مهما لأبناء الطائفة فى مصر والخارج، خاصة لما تبقى من يهود الثغر، حيث تعتبره الطائفة الإسرائيلية بمثابة «قدس أقداس» لها على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط، لاسيما بعد إنفاق 68 مليون جنيه على ترميمه وتطويره وجعله تحفة معمارية غاية فى الجمال والروعة.

المعبد اليهودى بالإسكندرية

فى عام 1830 أقام اليهود الإيطاليون محفلًا ماسونيًا بالإسكندرية، وفى عام 1840 تكون أول مجلس للجالية اليهودية بالإسكندرية من أغنياء اليهود، هم إسحق لوريا، وفوا الإسكندرانى، وأبرامينو تلكه، وأبرامينو سيزانا، وممثلون من عائلات سوارس، وكاستره، وسلامة، وبارون ليفى، وكان أول قرار لها إعادة بناء معبد الياهو حنابى، إلا أن البناء توقف إلى أن جاء الثرى الإنجليزى موسى مونتفيورى، وأعاد بناءه مرة أخرى عام 1847، وبلغ عدد أفراد الجالية اليهودية 2000 فرد فى عهد محمد سعيد باشا، وانتخبوا مجلس عام لهم سنة 1854، وأخذوا ينظمون أنفسهم بفضل مساهمات بعض الشخصيات الأوروبية من أمثال الفرنسى كريميه الذى أنشأ مجموعة مدارس سميت باسمه، والسير الإنجليزى موسى منتفيورى، الذى ساهم فى بناء معبد الياهو حنابى، والبارون يعقوب دى منشة، الذى ترأس الجالية بالإسكندرية سنة (1871م)، واستطاع فى هذا العام الحصول على قطعة أرض لإقامة مقابر لليهود عليها، وهى مقابر منشة أو مقابر رقم 2 الموجودة الآن بالشاطبى.

الأثرى حسام عبدالباسط، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية فى الإسكندرية والساحل الشمالى، قال، إنه كان هناك عدة عائلات من يهود الإسكندرية، نالت شهرة واسعة مثل طيلش، واسمعلون، وسوارس، وباردو، وزاكس، وكاسترو، وسلامة، ومنشة، وسموحة، ورولو، وتنافست عائلة منشة، ذات الأصول الأندلسية، وعائلة رولو على رئاسة الطائفة بالمدينة، وتنسب عائلة منشة إلى يعقوب دى منشة، الذى كان يعمل صرافا لمحافظة الجيزة، ثم مديرًا لأملاك حسن باشا المانسترلى، وهو من اليهود السفارديم، والذى نجح فى عام 1872 فى تأسيس البنك العثمانى المصرى، وخلال الحرب العالمية الأولى صعد نجم عائلات أجيون، وجوهر ورولو ومنشة، وكان لعائلة منشة دور بارز فى خدمة الطائفة اليهودية بالمدينة، فأنشأوا مدرسة أميل توراة للأطفال عام 1894 ومستشفى منشة عام 1890، ومدرسة ليسيه الاتحاد اليهودى بحى محرم بك، ومدرسة ابن ميمون الثانوية عام 1943

المعبد اليهودى بالإسكندرية

وأوضح «عبدالباسط»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن من الشخصيات اليهودية البارزة فى الإسكندرية، كان أدوين جوهر، رئيس معبد الياهو حنابى، وماركو نادلر، صاحب مصنع نادلر للحلويات (كورونا)، وفليكس بن زافين، المحامى الشهير، ورفايل توريل الذى امتلك أكثر من 5000 فدان، وجوزيف إيلى تاجر القطن، وفليكس دى منشة المولود فى الإسكندرية عام 1856، والبارون جاكيه دى منشة، كما افتتحت الجالية العديد من السلاسل التجارية مثل سلسلة محلات شيكوريل، وصيدناوى، هانو، وبنزايون، وعدس، وجاتينيو، وحلوانى بودرو.

وأضاف: «أسس يهود الإسكندرية العديد من البنوك، منها البنك التجارى المصرى بالإسكندرية عام 1920، وبنك سوارس بالإسكندرية عام 1936، فضلا عن المدارس اليهودية التى جرى تأسيسها فى النصف الثانى من القرن التاسع، وعددها 14 مدرسة بدعم من الثرى اليهودى «بروسبيرا اوسيما»، على النسق الأوروبى، وذلك فى عهد الخديو إسماعيل، وكانت تعد أفضل مدرسة يهودية بالإسكندرية، ومدارس أجيون عام (1875م)، كذلك أنشأت الطائفة مدرستين مجانيتين: إحداهما مدرسة البنات اليهودية المجانية التى أسست عام (1860م)، وكانت تقع بشارع البنوك وتشرف عليها مدام هيلين دى بيريرا، ومدرسة مدام جابيه عام (1925م)، ومدرسة شادى يعزور للبنات، ومدرسة الاتحاد الإسرائيلى بشارع محرم بك جهة الرصافة التى افتتحت عام (1897م)، واستمرت لعام (1919م)، ومدرسة الاتحاد الإسرائيلى العام للبنين بالنبى دانيال، وتأسست عام (1897م)، ومدرسة الاتحاد الإسرائيلى العام للبنات، وتأسست أيضًا عام (1897م) بالنبى دانيال، ومدرسة إميلا توراه بمحرم بك، ومدرسة شداى يعزور للبنات بالعطارين، التى أنشأها البارون جاك دى منشة عام (1892م)، ومدرسة الفنون والصناعات اليهودية بالنبى دانيال عام (1897م)، وأنشأ البارون يعقوب دى منشة مدرسة منشة الخاصة بشارع المتحف (منطقة السلطان حسين) من الإيراد الخاص من عقار بالقاهرة بحى بين السورين ومن إيراد معبد منشة، وكان يشرف على بناء هذه المدرسة جوزيف أفيون، وقد استكمل هذه المدرسة البارون بهور دى منشة، وكلف كلا من يوسف ويعقوب تشلى وسولومون باردا بالإشراف على بنائها، وافتتحت المدرسة عام (1886م)، وسلم الإشراف عليها إلى السيد ليون من الاتحاد الإسرائيلى العام، والمدرسة اليهودية المجانية بشارع القناصل، ومدرسة تلمود توراه (مدرسة الإسكندرية الثانوية للبنات) بالنبى دانيال، التى أنشئت بجهود البارون جاك دى منشة، ومساهمة موسى وإسحاق أفيون».

وعن المعابد اليهودية فى مدينة الإسكندرية، قال إنها كثيرة ومتعددة، منها معبد يعقوب منشه بميدان المنشية، وكان فى الأصل يوجد فى حارة الوكالة الجديدة نمرة 46، قبل فتح ميدان المنشية على يد المهندس الإيطالى فرانسيسكو مانشينى، وأقامه البارون يعقوب دى منشه عام (1863م)، ثم رمم ووسع عام (1912م)، والمعبد لا تقام به أى شعائر دينية، ولا يوجد به أى أثاث أو أسفار وكتب دينية، ومعبد جرين، أسسه إبراهام جرين عام (1901م)، وكان فى شارع محرم بك نهاية شارع صالح الحدينى بك، ومعبد شعار تفيلا، وكان موقعه بكامب شيزار، ويرجع تاريخ بنائه إلى سنة (1918م)، ومعبد إلياهو حزان، وكان موقعه فى شارع فاطمة اليوسف بحى سبورتنج، وهو مكون من طابقين، ويرجع تاريخ إنشائه إلى سنة (1928م)، ومعبد زراديل، وكان موقعه بشارع عمرام المتفرع من سوق الترك وشارع فرنسا بالمنشية.

وأشار إلى أنه يظل الأشهر والأقدم معبد الياهو حانبى، أو المعبد اليهودى، ويعتبر هذا المعبد من أقدم معابد الإسكندرية، حيث أسس لأول مرة عام (1354 م)، وكان يحتفظ فيه بنص قديم للأسفار المقدسة من التوراة منسوب لعزرا الكاتب، وينسب هذا المعبد للنبى إلياهو حانبى أحد أنبياء بنى إسرائيل، فى القرن الثامن قبل الميلاد، ويمثل المعبد أهمية دينية كبيرة لليهود حول العالم لاعتقادهم أن النبى إلياهو ظهر بعد وفاته لحاخامات اليهود بالمدينة فى نفس المكان المقام عليه المعبد الآن، وبحسب عقيدة اليهود التلمودية فإن النبى إلياهو هو نبى الخلاص وإصلاح القلوب، وأن ظهوره يأتى قبل ظهور المسيح المخلص أو الميسا أو الميشا، ولليهود اعتقاد فى ظهوره قبل عيد الفصح اليهودى، فيما يشبه التجلى لدى المسيحيين بالنسبة للسيدة العذراء مريم عليها السلام.

وقال إنه فى عام (1800م)، وعلى الرغم من علاقة نابليون بونابرت الجيدة باليهود إلا أنه قام بتدمير المعبد لرفض يهود الإسكندرية دفع حصتهم من الضرائب، ولوقوعه فى مجال الرؤية بالنسبة لحصن كريتيان أعلى تل كوم الدكة، وفى أثناء إحدى جولات محمد على بمدينة الإسكندرية مر على أطلال معبد إلياهو حانبى، فالتقى بإبراهيم سلامة وأبرامينو تلكه، وفوا الإسكندرانى، وسألهم عن عدم بناء المعبد، وأمر بإعادة بنائه، فقام الحاخام سالمون حزان بجمع اليهود وطلب منهم المساهمة فى إعادة بناء المعبد، وفى عام (1850م) تمكنت الجالية اليهودية فى الإسكندرية من الانتهاء من تشييد معبد إلياهو حانبى، بمساعدة خاصة من الثرى الإنجليزى السير موسى منتفيورى، ثم هدم وأعيد أنشاؤه عام (1881م)، حسبما تشير إليه اللوحة التذكارية الموجودة حتى الآن بالمعبد على يمين الهيكل باللغة العبرية إلى سنة 5641 بالتقويم العبرى أى سنة (1299هـ/ 1881م)، أى أنه يرجع إلى أواخر القرن التاسع عشر، ويقع إلى جوار المعبد مقر الطائفة اليهودية، وبه مبنى المحكمة اليهودية «الحاخامخانة»، وأصبح هذا معبد إلياهو حانبى المعبد الرئيسى بالمدينة حيث كانت جموع اليهود فى الإسكندرية فى يوم كيبور تتدفق على شارع النبى دانيال الذى يوجد فيه المعبد، ومع كل واحد منهم تحت إبطه كيس من المخمل يضم الكتاب المقدس، وكان يعقد فى هذا المعبد اجتماعات أعضاء الجمعية الصهيونية منذ عام (1915م)، وكان أول رئيس للمعبد موريس رومانوك الذى تولى رئاسة الطائفة عام (1892م).

وعن المعبد، قال إنه يعد دار عبادة فيما يخص الطائفة اليهودية ولا تقام فيه الصلوات لأنها تحتاج طبقا للشريعة اليهودية إلى أكثر من عشرة رجال، وهم غير متوافرين فى الإسكندرية، لذلك يستدعى حاخام من إسرائيل يصلى فى الأعياد كذلك يأتى معه بعض الرجال من هناك لإكمال الصلاة أو يستعين باليهود من أعضاء السفارات والقنصليات الأجنبية.

وتحدث «عبدالباسط» عن وصف المعبد قائلا إن المعبد عبارة عن بناء مستطيل الشكل 40 م * 30 م ويعتبر من المعابد الضخمة من الناحية المعمارية، ويقع المدخل الرئيسى فى الواجهة الغربية ويعلوها نجمة سداسية الشكل وكنايات عبرية، وصمم المعبد على الطراز البازيليكى، حيث قسم إلى خمسة أروقة بواسطة أربع بائكات (صف من الأعمدة)، كل بائكة تتكون من 7 أعمدة، فيصبح عدد الأعمدة فى المعبد 28 عمودا من الأعمدة الضخمة شاهقة الارتفاع، كل منها ذات قاعدة من الرخام وتنتهى بتاج كورنثى الطراز ذات زخارف نباتية تتدلى من التيجان على بدن الأعمدة، وهذه الأعمدة تحمل عقودا نصف دائرية ويشغل كوشة العقود (المسافة بين كل عقدين) زخرفة هندسية أشبه بأشكال المثلثات، ويعتبر الرواق الأوسط أكثر اتساعا وارتفاعا حيث بلغ اتساعه 8 أمتار، بينما بلغ اتساع كل رواق من الأروقة 4 م، وسقف الرواق الأوسط مغطى بواسطة أقبية متقاطعة (تخطيط صليبى) وأكثر ارتفاعا من سقف الأروقة الأخرى المسطحة، ويشغل الجدار الشمالى والجنوبى وكذلك على جانبى سقف الرواق الأوسط المقبى نوافذ كثيرة من الزجاج المعشق الملون، والمعبد يتكون من طابقين، يشغل الطابق الثانى مصلى السيدات يطل على مصلى الرجال (الطابق الأول) بشرفة يتخللها برامق.

ويوجد الهيكل بالجهة الشرقية للمعبد فى مواجهة الباب الرئيسى، وهو مشيد من الرخام ينتصف الدولاب المقدس، يغلق عليه ضلفتين من الخشب عليها كتابات عبرية محتواها الوصايا العشر لموسى عليه السلام ويحمل بداخله أسفار التوراة وعددهم 63 سفرا، وهى تمثل أهمية دينية كبيرة لدى الطائفة اليهودية وكذلك أهمية أثرية أيضًا، ويكتنف دولاب الهيكل ستة أعمدة من الرخام، ثلاثة على كل جانب، ويحد أعلى الهيكل شريط عليه زخارف كتابات عبرية وأخرى نباتية قوامها أوراق اكانتس وروزيتات، ويتوج الهيكل سياج خشبى قوامة زخارف نباتية مضفرة، يتدلى منها قندليات فضة، ويتخلل الهيكل أربعة صناديق من الرخام عليها كتابات عبرية، وهى مخصصة للتبرعات، ويزين مقصورة الهيكل ثمانية شماعد من النحاس قصيرة وستة شمعدان أكثر طولا من الأخرى وزين كل شمعدان بزخارف نباتية، وتخرج منه خمس شمعات ويوجد 2 شمعدان أخريان يزينان شرفة مصلى السيدات، يوجد على يمين ويسار الهيكل بابان أحدهما يؤدى إلى المكتبة والآخر يؤدى إلى حجرة خادم المعبد، ويوجد بالمعبد صفوف من المقاعد الخشبية مخصصة لجلوس المصلين وتحمل هذه المقاعد أسماء أشخاص لأعضاء الجالية اليهودية.

ويخضع المعبد لمشروع ترميم ودرء خطورة بدأت الأعمال فى 2 أغسطس 2017م، وذلك عن طريق وزارة السياحة والآثار، وبدء العمل بتوثيق الوضع الراهن للمبنى والتوثيق التاريخى لجميع خطوات ومراحل العمل، وتم ترميم وصيانة كامل المعبد وجرى الافتتاح للمرحلة الأولى فى شهر يناير 2020، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، وجمع غفير من السفراء والقناصل المعتمدين لدى مصر.

كانت الأعمال الخاصة بالترميم فى مجملها أعمالا إنشائية الغرض منها تدعيم الأساسات التى يرتكز عليها المعبد مع الكشف عن أساسات المعبد القديم، وإعادة تشغيل وحدات الإضاءة القديمة من نجف وشمعدان وتنسيق الموقع العام للمعبد تمهيدًا لفتحه للزيارة.