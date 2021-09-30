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النصر دون "حمدالله" يسعى لتجاوز أبها.. ونشوة الحزم تخيف الهلال

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النصر دون "حمدالله" يسعى لتجاوز أبها.. ونشوة الحزم تخيف الهلال النصر دون "حمدالله" يسعى لتجاوز أبها.. ونشوة الحزم تخيف الهلال
اليوم في افتتاح الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

النصر دون

تفتتح ، اليوم الخميس ، منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بأربع مواجهات مثيرة ، تحدد مصير صدارة الدوري في مواجهة الحزم والهلال ، إلى جانب صحوة النصر المتوقعة أمام أبها، وفض الشراكة بين الرائد وضمك.


الرائد - ضمك

يحل ضمك ( الرابع - 11 نقطة) ضيفًا مزعجًا على نظيره الرائد ( الثالث - 11 نقطة) ، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة.
لقاء عنوانه (فض الشراكة) في النقاط ، لذا من المتوقع أن يحظى اللقاء بالإثارة والندية.


أبها - النصر

من دون هدافه التاريخي ، المغربي عبدالرزاق حمدالله ، يواجه النصر ( السادس - 9 نقاط ) نظيره أبها ( الخامس عشر - 4 نقاط )، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
لقاء يكاد يكون من طرف واحد، وهو النصر، نظرًا للفارق الفني ومركز الترتيب والنقاط في سلم الترتيب.


الاتفاق - الفتح

يلتقي الاتفاق (الحادي عشر - 6 نقاط) بنظيره الفتح (السابع - 8 نقاط)، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.
لقاء عنوانه خطف النقاط الثلاث من أجل الاقتراب أكثر من مربع الكبار.


الحزم - الهلال

يخوض الهلال ( الثاني -11 نقطة) مواجهة صعبة أمام مستضيفه الحزم ( الثامن - 8 نقاط )، وذلك على أرض ملعب نادي الحزم في الرس.
يعاني الهلال في هذا اللقاء بسبب غياب الثلاثي ( سالم الدوسري، علي البلهي، محمد البريك وكاريلو) لأسباب متفاوتة، إلا أن الأزرق يسعى لخطف النقاط الثلاث، ومن ثم القفز لصدارة الدوري، في حال تعثر الاتحاد أمام الأهلي في "ديربي جدة"، كما أن صحوة أبناء الرس ( تخيف ) الضيف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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