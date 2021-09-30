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.. إصابة 6 أشخاص من جراء إعصار ضرب "كيل الألمانية"

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بالفيديو.. إصابة 6 أشخاص من جراء إعصار ضرب "كيل الألمانية" .. إصابة 6 أشخاص من جراء إعصار ضرب "كيل الألمانية"
تم نشر عدد كبير من طواقم الإغاثة والإطفاء للتعامل مع الآثار

بالفيديو.. إصابة 6 أشخاص من جراء إعصار ضرب

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن ما لا يقل عن 6 أشخاص أُصيبوا بجروح من جراء إعصار في مدينة كيل شمال ألمانيا.

وتفصيلاً، أفادت قناة NDR نقلاً عن شهود عيان ورجال الإطفاء بأن المصابين من مجموعة الأشخاص التي كانت داخل مبنى نادي اليخوت المحلي عندما ضربه الإعصار يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن 3 من المصابين بحالة خطرة، بينما أُصيب الثلاثة الآخرون بجروح طفيفة.

وذكرت القناة أنه تم نشر عدد كبير من طواقم الإغاثة ورجال الإطفاء في المدينة للتعامل مع آثار الإعصار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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