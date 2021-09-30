عبدالحميد بسيوني: كنت واثقًا من الفوز على الأهلي في السوبر

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أكد عبدالحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أنه كانت لديه ثقة كبيرة في الفوز على النادي الأهلي في بطولة كأس مصر.

وقال عبدالحميد بسيوني، في تصريحات تلفزيونية: «كان لدي يقين اننا سنفوز ببطولة السوبر المصري على حساب النادي الأهلي»، مؤكدًا: «لم أشعر بأي قلق خلال المباراة، حتى بعد وصولنا إلى ضربة الجزاء».

وأضاف: «في الموسم الماضي نجحت في قيادة الفريق للوصول إلى قبل نهائي كأس مصر، وكنت بحلم بالوصول للمباراة النهائية والفوز بالبطولة، ولكن لم يكتب لي الاستمرار مع الفريق»، مضيفا: «السيناريو تكرر ولعب طلائع الجيش مباراة السوبر أمام الأهلي، بصفته الوصيف، لأشعر أن البطولة ستكون من نصيب الطلائع».

وأكمل: «ذهبت إلى اشقائي في كفر الشيخ، قبل المباراة وأكدت لهم أنني سأعود لهم بكأس السوبر، وكل حديثي مع اللاعبين أننا سنفوز بالبطولة».

وتابع: «ابني محمد تحدث معي يوم المباراة وأكد لي أنه حلم بفوز طلائع الجيش بالكأس على الرغم أنه أهلاوي، ليزيد يقيني أننا سنفوز على الأهلي».