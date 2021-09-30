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عبدالحميد بسيوني: كنت واثقًا من الفوز على الأهلي في السوبر

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عبدالحميد بسيوني: كنت واثقًا من الفوز على الأهلي في السوبر عبدالحميد بسيوني: كنت واثقًا من الفوز على الأهلي في السوبر

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أكد عبدالحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أنه كانت لديه ثقة كبيرة في الفوز على النادي الأهلي في بطولة كأس .

وقال عبدالحميد بسيوني، في تصريحات تلفزيونية: «كان لدي يقين اننا سنفوز ببطولة السوبر المصري على حساب النادي الأهلي»، مؤكدًا: «لم أشعر بأي قلق خلال المباراة، حتى بعد وصولنا إلى ضربة الجزاء».

وأضاف: «في الموسم الماضي نجحت في قيادة الفريق للوصول إلى قبل نهائي كأس مصر، وكنت بحلم بالوصول للمباراة النهائية والفوز بالبطولة، ولكن لم يكتب لي الاستمرار مع الفريق»، مضيفا: «السيناريو تكرر ولعب طلائع الجيش مباراة السوبر أمام الأهلي، بصفته الوصيف، لأشعر أن البطولة ستكون من نصيب الطلائع».

وأكمل: «ذهبت إلى اشقائي في كفر الشيخ، قبل المباراة وأكدت لهم أنني سأعود لهم بكأس السوبر، وكل حديثي مع اللاعبين أننا سنفوز بالبطولة».

وتابع: «ابني محمد تحدث معي يوم المباراة وأكد لي أنه حلم بفوز طلائع الجيش بالكأس على الرغم أنه أهلاوي، ليزيد يقيني أننا سنفوز على الأهلي».

المصرى اليوم

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