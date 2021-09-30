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فرج عامر: «اتحايلت على الأهلي للتعاقد مع طارق حامد»

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فرج عامر: «اتحايلت على الأهلي للتعاقد مع طارق حامد» فرج عامر: «اتحايلت على الأهلي للتعاقد مع طارق حامد»

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أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه عرض على مسؤولي النادي الأهلي التعاقد مع طارق حامد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحالي وسموحة السابق.

وقال فرج عامر، في تصريحات تلفزيونية: «اتحايلت على مسؤولي الأهلي التعاقد مع طارق حامد، قبل انضمامه للزمالك، ولكنهم رفضوا التعاقد مع اللاعب ويشهد على كلامي عدلي القيعي، مدير التعاقدات والتسويق السابق بالنادي الأحمر»، موضحًا: «المهندس محمود طاهر، هو الذي كان يتولى رئاسة الأهلي في ذلك الوقت».

وأضاف: «هناك أكثر من لاعب في سموحة انتقل للأهلي، على رأسهم أيمن أشرف وإسلام محارب وأخيرًا حسام حسن».

وتابع: «سموحة باع أيضًا أكثر من لاعب الزمالك أبرزهم طارق حامد ومحمود عبدالعزيز ومحمد أبوجبل».

وأشار: «أغلى صفقة باعها نادي سموحة، كان المهدي سليمان، وانتقل إلى نادي بيراميدز مقابل 68 مليون جنيه».

المصرى اليوم

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