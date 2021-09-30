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الولايات المتحدة: لن نطبع أو نرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

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الولايات المتحدة: لن نطبع أو نرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع سوريا الولايات المتحدة: لن نطبع أو نرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط «لتطبيع أو رفع مستوى» العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ولا تشجع الآخرين على ذلك أيضا.

جاءت التصريحات ردا على أسئلة من رويترز بشأن ما إذا كانت واشنطن تشجع أو تؤيد تقاربا بين الأردن وسوريا، بعدما أعاد الأردن فتح معبره الحدودي الرئيسي مع سوريا بشكل كامل اليوم الأربعاء.

وتهدف الخطوة إلى إعطاء دفعة لاقتصادي البلدين اللذين يواجهان صعوبات، وتعزيز جهود دول عربية لإعادة الاندماج مع سوريا بعدما نبذتها خلال حربها الأهلية.

المصرى اليوم

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