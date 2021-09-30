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بعد هدفه القاتل أمام فياريال.. رونالدو: أريد صناعة تاريخ جديد مع مانشستر يونايتد

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بعد هدفه القاتل أمام فياريال.. رونالدو: أريد صناعة تاريخ جديد مع مانشستر يونايتد بعد هدفه القاتل أمام فياريال.. رونالدو: أريد صناعة تاريخ جديد مع مانشستر يونايتد

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أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه يريد صناعة تاريخ جديد مع نادي مانشستر يونايتد، وذلك عقب عودته مرة أخرى للشياطين الحمر بداية هذا الموسم.

جاء ذلك في تصريحات للنجم البرتغالي عقب فوز اليونايتد على فياريال في دوري أبطال أوروبا، بهدفين مقابل هدف على ملعب الأولد ترافورد، حيث أحرز رونالدو هدفًا قاتلاً في الدقيقة 95 من نهاية المباراة.

وأضاف رونالدو، في تصريحات صحفية عقب المباراة «لقد افتقدت هذا النادي كثيرًا الذي صنعت تاريخًا كبيرًا فيه، وأريد أن أفعل ذلك مرة أخرى».

وحول هدفه القاتل في مرمى فياريال، قال رونالدو: «إنها وظيفتي، لقد كانت مباراة صعبة للغاية، وكنا نعلم أنه يتعين علينا الفوز».

وقاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتحقيق فوز في الوقت القاتل على ضيفه فياريال الإسباني بنتيجة ٢-١، مساء اليوم الأربعاء على ملعب «أولد ترافورد» في إطار الجولة الثانية من المجموعة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم فياريال أولا بهدف في الدقيقة ٥٣ عبر لاعبه باكو ألكاسير، ثم تعادل أصحاب الأرض سريعا بهدف في الدقيقة ٦٠ عن طريق اللاعب أليكس تيليس، قبل أن يسجل كريستيانو رونالدو هدف الفوز لمانشستر في الوقت القاتل في الدقيقة ٩٠.

وبهذا، حقق مانشستر يونايتد انتصاره الأول في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بعد خسارته المفاجئة في الجولة الأولى أمام يونج بوي السويسري، ليحتل المركز الثاني برصيد ٣ نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف أتالانتا الإيطالي المتصدر، فيما توقف رصيد فياريال عند نقطة وحيدة في المركز الأخير للمجموعة.

المصرى اليوم

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