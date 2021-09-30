أخبار عاجلة

"المراجعين" تشارك في المؤتمر الدولي لمُعدي المعايير -
الأكاديمية السويدية تعلن الفائزين بجائزة "نوبل" للكيمياء -
انعقاد الاجتماع "22" للجنة الوزارية لمتابعة قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون -
غنائم الجيش المصرى من العدو بعد انتصار أكتوبر المجيد ???????????????? طائرات ودبابات وصواريخ -
الشيخ محمد بن زايد: تجاوزنا أزمة كورونا وعادت الحياة إلى طبيعتها في الإمارات -
محافظ بورسعيد : استمرار حملة التطعيم ضد كورونا بالمؤسسات الحكومية -
تحظى حساباته بـ50 ألف متابع.. الكلب «بوجي» يدخل البهجة في حياة 1.3 مليون مسافر -
ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى أكتوبر المجيدة -
صندوق مكافحة الإدمان ومحافظ الغربية يطلقان حملة لتنفيذ برامج توعوية عن أضرار المخدرات -
سوبر جلوب السعودية.. الزمالك يعلن برنامجه قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

شوبير يكشف عدد الأسماء الأقرب للخروج من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

Print
شوبير يكشف عدد الأسماء الأقرب للخروج من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي شوبير يكشف عدد الأسماء الأقرب للخروج من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن قائمة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، ستشهد خروج بعض من أعضاء مجلس الإدارة الحالي.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية: «قائمة محمود الخطيب، في انتخابات النادي الأهلي، ستشهد خروج اثنان أو 4 اشخاص من مجلس الإدارة الحالي، وضم عدد من الوجوه الجديدة، وهذا أمر طبيعي».

وأضاف :«الخطيب، لم يحدد حتى الآن أسماء الأشخاص الذين لن يكونوا في قائمته بالانتخابات».

وعن موقف المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، من الترشح للانتخابات قال: «ما علمته من أحد المصادر، أن محمود طاهر، لا يفكر في خوض انتخابات الأهلي، حيث يرى أن النادي يعيش في حالة استقرار إداري مع المجلس الحالي».

وتابع: «طاهر لا يرغب في تكرار التجربة مرة أخرى، خاصة بعد قرار محمود الخطيب بالترشح في الانتخابات المقبلة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ بورسعيد : استمرار حملة التطعيم ضد كورونا بالمؤسسات الحكومية

محافظ بورسعيد : استمرار حملة التطعيم ضد كورونا بالمؤسسات الحكومية

تحظى حساباته بـ50 ألف متابع.. الكلب «بوجي» يدخل البهجة في حياة 1.3 مليون مسافر

تحظى حساباته بـ50 ألف متابع.. الكلب «بوجي» يدخل البهجة في حياة 1.3 مليون مسافر

ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى أكتوبر المجيدة

ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى أكتوبر المجيدة

صندوق مكافحة الإدمان ومحافظ الغربية يطلقان حملة لتنفيذ برامج توعوية عن أضرار المخدرات

صندوق مكافحة الإدمان ومحافظ الغربية يطلقان حملة لتنفيذ برامج توعوية عن أضرار المخدرات