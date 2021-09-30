شوبير يكشف عدد الأسماء الأقرب للخروج من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

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أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن قائمة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، ستشهد خروج بعض من أعضاء مجلس الإدارة الحالي.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية: «قائمة محمود الخطيب، في انتخابات النادي الأهلي، ستشهد خروج اثنان أو 4 اشخاص من مجلس الإدارة الحالي، وضم عدد من الوجوه الجديدة، وهذا أمر طبيعي».

وأضاف :«الخطيب، لم يحدد حتى الآن أسماء الأشخاص الذين لن يكونوا في قائمته بالانتخابات».

وعن موقف المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، من الترشح للانتخابات قال: «ما علمته من أحد المصادر، أن محمود طاهر، لا يفكر في خوض انتخابات الأهلي، حيث يرى أن النادي يعيش في حالة استقرار إداري مع المجلس الحالي».

وتابع: «طاهر لا يرغب في تكرار التجربة مرة أخرى، خاصة بعد قرار محمود الخطيب بالترشح في الانتخابات المقبلة».