لأول مرة.. القوات الأميركية تقترب من حاجز للنظام السوري بالحسكة

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جي بي سي نيوز :- سيّرت القوات الأميركية، عصر اليوم، دورية عسكرية تتألف من 6 مدرعات في مدينة الحسكة، وجابت شوارع المدينة، ووصلت إلى منطقة المربع الأمني عند حواجز قوات النظام هناك، واتجهت نحو قاعدتها في مدينة الشدادي في ريف الحسكة.

وتعد الدورية الأميركية الأولى من نوعها في المدينة.

وكان نشطاء المرصد السوري قد رصدوا، اليوم، قيام القوات الأميركية بتسيير دورية اعتيادية في بلدة تمر وريفها الشرقي في ريف الحسكة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 5 أيلول، تجول دورية أميركية على الطريق الدولي، في مناطق الآبار النفطية في القحطانية "تربي سبي" شرقي القامشلي.

مهبط للطيران المروحي الروسي

وأفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات الروسية بدأت بتجهيز مهبط للطيران المروحي في منطقة المربع الأمني في ساحة الثكنة الفرنسية القديمة ضمن مناطق سيطرة النظام السوري في مدينة القامشلي، بالإضافة إلى إنشاء نقطة تنسيق حديثة ثابتة يديرها عناصر روس داخل المربع الأمني، وفي سياق آخر، وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل عنصر يعمل في تنسيق العلاقات لصالح القوات الروسية مع قوات سوريا الديمقراطية، وذلك أثناء قيامه باللعب بسلاحه الفردي، لتخرج رصاصة عن طريق الخطأ وترديه قتيلًا، ينحدر العنصر من سكان قرية عظامية بريف مدينة الدرباسية بريف الحسكة.

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