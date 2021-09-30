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توقع رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم باتحاد الغرف السعودية عبدالعزيز الفهد، أن يرتفع عدد المدارس الأهلية التي ستغلق أبوابها هذا العام عن 400 مدرسة، بعد أن أغلقت 180 في العام الماضي.

وأضاف الفهد أن الانتقال من المدارس الحكومية للمدارس الأهلية توقف بشكل كبير جدًا هذا العام، مشيرًا إلى أن متوسط تكلفة الطالب في المدارس الحكومية 28.500 ألف ريال، بينما متوسط تكلفة الطالب في المدارس الأهلية من 12 إلى 15 ألفًا حسب تكاليف التشغيل لكل منشأة، معتبرًا أن الفارق كبير في التشغيل لصالح المدارس الأهلية وهذا ما تطالب به رؤية 2030 بأن يرتفع التعليم الأهلي إلى أن يصل 25% لكي يخفف من الأعباء المالية على الدولة.

تسجيل الطلاب

وأكد الفهد أن مشاكل المدارس الأهلية تكمن في استمرار جائحة كورونا والتعليم عن بعد مما أدى إلى الضعف في الإقبال على المدارس الأهلية وعلى الرغم من قيام أغلب المدارس بوضع عروض وتخفيض في رسوم التسجيل خصوصًا في مدارس رياض الأطفال والابتدائية إلا أن قلة الإقبال كانت كبيرة وواضحة، حيث إن معظم أولياء الأمور يرون أنه لا فائدة من تسجيل الطالب في المدارس الأهلية كون التعليم عن بعد.

رعاية الدولة

وأشار رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم بإتحاد الغرف، إلى أن المدارس الأهلية اختيارية وليست إلزامية مثل المدارس الحكومية والإجراءات الاحترازية مطبقة سواءً في الأهلية أو الحكومية، فضلًا عن أن التعليم الأهلي يختلف عن التعليم الحكومي والدولة هي من ترعى التعليم الحكومي بكافة تكاليفه، بينما في التعليم الأهلي المستثمر هو من يرعى المصروفات الواجبة على منشآته ولا توجد إرادات عائدة إلا رسوم الطلاب، وهذا يجعل المستثمر غير قادر على إتمام الواجبات المفروضة عليه في ظل ضعف الإقبال مما يؤدي إلى مشاكل مستقبلية.

إضافة ميزة

وقال الفهد: يجب أن يكون للتعليم الأهلي خصوصية فيما تقتضيه الإجراءات الاحترازية كون أن المدارس الحكومية مكتظة بالطلاب، بينما المدارس الأهلية تستطيع المواءمة بعدد حضور الطلاب سواء كلي أو جزئي، مشددًا على ضرورة أن يمنح التعليم الأهلي بعضًا أو جزءًا كبيرًا من المرونة لإضافة ميزة يراها ولي الأمر.

طلاب المراحل الدراسية 2018

الابتدائي

6.474.516 طالبا / طالبة

14.252.224 طالبا / طالبة

متوسط

1.519.924 طالبا / طالبة

ثانوي

6.257.784 طالبا / طالبة