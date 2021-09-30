طارق مصطفى: اختلفت مع البدري.. واتحاد الكرة لم يجاملني

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أكد طارق مصطفى، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني فرط في بعض حقوقه خلال الفترة التي تولى بها، مشيرا إلى أن هذا أثر على أداء المنتخب.

وقال طارق في تصريحات تلفزيونية: «أخطائنا بعدم إقامة معسكر للمنتخب خلال شهر يوليو الماضي».

وأشار إلى بعض الاختلاف في وجهات النظر مع حسام البدري، ولكن الأمور أصبحت أفضل بعد ذلك والعلاقة أصبحت رائعة.

وتابع: «حسام البدري كان يشرك جميع أعضاء الجهاز المعاون له اختيارات في قائمة المنتخب»، مشيرًا: «لم يتم مجاملتي في اختياري بمنصبي في الجهاز السابق لمنتخب مصر».