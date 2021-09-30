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طارق مصطفى: اختلفت مع البدري.. واتحاد الكرة لم يجاملني

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طارق مصطفى: اختلفت مع البدري.. واتحاد الكرة لم يجاملني طارق مصطفى: اختلفت مع البدري.. واتحاد الكرة لم يجاملني

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أكد طارق مصطفى، المدرب العام السابق لمنتخب ، أن الجهاز الفني فرط في بعض حقوقه خلال الفترة التي تولى بها، مشيرا إلى أن هذا أثر على أداء .

وقال طارق في تصريحات تلفزيونية: «أخطائنا بعدم إقامة معسكر للمنتخب خلال شهر يوليو الماضي».

وأشار إلى بعض الاختلاف في وجهات النظر مع حسام البدري، ولكن الأمور أصبحت أفضل بعد ذلك والعلاقة أصبحت رائعة.

وتابع: «حسام البدري كان يشرك جميع أعضاء الجهاز المعاون له اختيارات في قائمة المنتخب»، مشيرًا: «لم يتم مجاملتي في اختياري بمنصبي في الجهاز السابق لمنتخب مصر».

المصرى اليوم

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