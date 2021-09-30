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محمد صلاح: اختيارات كيروش ناجحة.. وشوقي غريب لا يستحق تدريب الأولمبي

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محمد صلاح: اختيارات كيروش ناجحة.. وشوقي غريب لا يستحق تدريب المنتخب الأولمبي محمد صلاح: اختيارات كيروش ناجحة.. وشوقي غريب لا يستحق تدريب الأولمبي

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أشاد محمد صلاح مدرب فريق الأسبق، باختيارات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب ، لمباراة ليبيريا الودية.

ويلتقي منتخب مصر مع ليبيريا، اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب، استعدادًا لمواجهتي ليبيا في تصفيات قطر 2022.

وقال محمد صلاح، في تصريحات تلفزيونية :«اختيارات كيروش، جاءت بنسبة كبيرة ناجحة بسبب إعطاء الفرصه لجميع اللاعبين المتميزين ومنحهم الثقة».

وأشار إلى أن اختيار شوقى غريب، للمنتخب الأولمبي، لم يأت برضاه ولكن من أشخاص معينين وهذا الأمر غريب بسبب تكرار تعيينه وأن الحديث عن الإنجازات يبقى حسن شحاتة المدير الفنى السابق للفراعنة الأفضل.

وأضاف أن البرتغالي فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة المصرى ليس له دخل في تعين شوقى غريب للمنتخب الأولمبي المصرى ولم يتم التعارف بينهم سابقا .

المصرى اليوم

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