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قال حسام المندوه، عضو اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، إن ناديه مستمر في دراسة ملف قرار إيقاف القيد لفترتين، مشيرًا إلى أن اللجنة لن تستسلم للقرار.

وأضاف المندوه، في تصريحات تليفزيونية، أن كارتيرون منح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات أمس، وليس كما تردد برفض اللاعبين خوض المران، مشيرًا إلى أن اللاعبين حصلوا على وعد بمنحهم المستحقات خلال الأسبوع المقبل.

وتابع حديثه، أن الأمور تسير بشكل جيد في المفاوضات مع أشرف بن شرقي بشأن تجديد عقده على الرغم من أن الملف ما زال لم يشهد أي جديد.