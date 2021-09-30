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أكد طارق مصطفى، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، إنه شعر بسعادة أكبر بعد إقالة من الجهاز الفني للمنتخب ورحيله أكثر من توليه هذا المنصب في المنتخب الوطني.

وقال طارق في تصريحات تليفزيونية: «الجهاز الفني لمنتخب مصر كان ليس لديه قبول للجماهير والإعلام، والجميع تربص بالجهاز، وواجهنا ضغوطات كبيرة».

وأشار إلى أن الجهاز الفني السابق واجه أزمات لا يتحملها أي جهاز قبل مباراة الجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

وأضاف: «مباراة الجابون هي الأفضل التي أدارها الجهاز السابق، والتغيرات كانت مثمرة للغاية».