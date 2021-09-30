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طارق مصطفى: سعدت بخروجي من أكثر من دخولي.. ومباراة الجابون الأفضل

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طارق مصطفى: سعدت بخروجي من المنتخب أكثر من دخولي.. ومباراة الجابون الأفضل طارق مصطفى: سعدت بخروجي من أكثر من دخولي.. ومباراة الجابون الأفضل

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أكد طارق مصطفى، المدرب العام السابق لمنتخب ، إنه شعر بسعادة أكبر بعد إقالة من الجهاز الفني للمنتخب ورحيله أكثر من توليه هذا المنصب في الوطني.

وقال طارق في تصريحات تليفزيونية: «الجهاز الفني لمنتخب مصر كان ليس لديه قبول للجماهير والإعلام، والجميع تربص بالجهاز، وواجهنا ضغوطات كبيرة».

وأشار إلى أن الجهاز الفني السابق واجه أزمات لا يتحملها أي جهاز قبل مباراة الجابون في تصفيات 2022.

وأضاف: «مباراة الجابون هي الأفضل التي أدارها الجهاز السابق، والتغيرات كانت مثمرة للغاية».

المصرى اليوم

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