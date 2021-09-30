فريق "جيسوس " يضرب برشلونة بثلاثية.. وتشيلسي يتجرع الهزيمة على أرض يوفنتوس

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"رونالدو" يظهر في الوقت القاتل .. لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

تجرع برشلونة هزيمة قاسية من مستضيفه بنفيكا البرتغالي استقرت على ثلاثة أهداف دون رد على ملعب النور في العاصمة لشبونة ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الخامسة، أمس الأربعاء.

وسجل بنفيكا مبكرًا عبر الأوروغوياني داروين نونيز 3، ثم أضاف رافا سيلفا الهدف الثاني 69، قبل أن يحول نونيز ركلة جزاء أعلنها الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو بسبب لمسة يد على الظهير الأمريكي سيرجينو دست إلى هدف ثالث 79.

وبما أن المصائب لا تأتي فرادى فقد تعرض مدافع البارسا إيريك غارسيا للطرد عند الدقيقة 87 بعد نيله الإنذار الثاني.

وهذه الخسارة الثانية تواليًا لبرشلونة وبالنتيجة ذاتها بعدما سقط أمام بايرن ميونيخ في كامب نو ضمن الجولة الأولى.

وفي المجموعة ذاتها اكتسح بايرن ميونيخ ضيفه دينامو كييف الأوكراني (5-0) على ملعب أليانز أرينا.

المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي سجل ثنائية في الدقيقتين 12 و27، فيما أحرز الثنائي الألماني سيرجي جنابري وليروي ساني هدفين في الدقيقتين 68 و74، قبل أن يضيف تشوبو موتينج هدفًا خامسًا في الدقيقة 87.

بهذا الانتصار، عزز بايرن صدارته للمجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، فيما استقر كييف بالمركز الثالث عند نقطة واحدة.

وأذاق يوفنتوس ضيفه تشيلسي، حامل اللقب، مرارة الخسارة بهدف دون رد ، للمجموعة الثامنة، والتي شهدت أيضًا فوز زينيت سان بطرسبرج الروسي 4 - صفر على ضيفه مالمو السويدي ضمن المجموعة ذاتها.

ووقع المهاجم الدولي الإيطالي فيديريكو كييزا هدف المباراة الوحيد بعد مرور 10 ثوانٍ فقط على انطلاق الشوط الثاني من عمر اللقاء، ليرفع فريق السيدة العجوز رصيده إلى 6 نقاط في حين تجمد رصيد تشيلسي عند 3 نقاط.

وخطف مانشستر يونايتد الإنجليزي انتصارًا دراميًا على حساب ضيفه فياريال الإسباني بنتيجة (2-1)، لصالح المجموعة السادسة، والتي شهدت أيضًا فوز أتالانتا الإيطالي 1 - صفر على ضيفه يونغ بويز السويسري.

وافتتح فياريال التسجيل عبر باكو ألكاسير في الدقيقة 53، وعدل أليكس تيليس النتيجة لليونايتد (60)، ثم خطف كريستيانو رونالدو الانتصار بتسجيل الهدف الثاني (90).

وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 3 نقاط، ليرتقي إلى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فياريال عند نقطة وحيدة، متذيلاً الترتيب.