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شاهد.. طلاب وطالبات "تعليم النماص" يحتفون بذكرى اليوم الوطني 91

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برعاية من المحافظ وبحضور رؤساء الإدارات الحكومية والمشايخ والأهالي

شاهد.. طلاب وطالبات

احتفى تعليم النماص، مساء أمس الأربعاء، بذكرى اليوم الوطني 91 للمملكة العربية بالمركز الحضاري بالنماص برعاية من محافظ النماص "سعد بن هياف القرقاح" وبحضور رؤساء الإدارات الحكومية وشيوخ القبائل والمجتمع التعليمي والمحلي.

وتنوعت فقرات الحفل الوطنية بين كلمات وقصائد وعروض مرئية واستعراضات رياضية وأوبريت وطن النماء شارك بها ما يزيد على 350 طالبًا، كما شارك في هذا الاحتفاء المميز طلاب وطالبات التربية الخاصة وبراعم رياض الأطفال، وكان للرقصات الشعبية نصيب وألعاب نارية.

يُذكر أن تعليم النماص بدأ فعاليات وبرامج اليوم الوطني 91 منذ الأحد الماضي الذي رسم لوحات المحبة والفخر بهذا الوطن وقيادته عبر العديد والعديد من الفعاليات شملت قصة الأمجاد التي جسدها الطلاب والطالبات الموهوبين وتضمنت زيارة القرى التراثية والتاريخية في المحافظة.

كما أُقيمت مسيرة وطن في مكتبي التعليم بتنومة وبني عمرو، والتي شارك بها ما يقارب 500 طالب وطالبة، كما صاحب الحفل معرض فني بمركز الهوايات والفنون شارك فيه منسوبو ومنسوبات تعليم النماص، معبّرين عن مشاعرهم في حب الوطن والقيادة تحت عنوان هي لنا دار.

وثمّن مدير تعليم النماص "عمر بن هجاد الغامدي" بدوره لأبنائه الطلاب والطالبات وأسرة التعليم ما قدموه من لوحات وطنية رائعة حكت عن وطن العز وقيادة الشموخ، كما قدم شكره للجهات المشاركة والمتعاونة على ما قدموه من جهود، سائلاً المولى أن يديم على قيادتنا الكريمة ووطننا الغالي وجنودنا البواسل نعمة الخير والفرح والعز والازدهار والرخاء والأمن.

وتأتي هذه الاحتفاليات في ربوع الوطن لتشدد على معاني تجديد الولاء والحب والانتماء، واتحاد الشعب مع القيادة والعمل الجاد على تحقيق أهداف الرؤية المباركة لبلاد نفخر بها "هي لنا دار".

شاهد.. طلاب وطالبات

شاهد.. طلاب وطالبات

شاهد.. طلاب وطالبات

شاهد.. طلاب وطالبات

شاهد.. طلاب وطالبات

شاهد.. طلاب وطالبات

شاهد.. طلاب وطالبات

شاهد.. طلاب وطالبات

شاهد.. طلاب وطالبات

شاهد.. طلاب وطالبات

شاهد.. طلاب وطالبات

شاهد.. طلاب وطالبات

شاهد.. طلاب وطالبات

شاهد.. طلاب وطالبات

شاهد.. طلاب وطالبات

شاهد.. طلاب وطالبات

شاهد.. طلاب وطالبات

شاهد.. طلاب وطالبات

شاهد.. طلاب وطالبات

شاهد.. طلاب وطالبات

شاهد.. طلاب وطالبات

شاهد.. طلاب وطالبات

شاهد.. طلاب وطالبات

شاهد.. طلاب وطالبات

شاهد.. طلاب وطالبات

شاهد.. طلاب وطالبات

شاهد.. طلاب وطالبات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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