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طرح تذاكر "ديربي جدة" بين الاتحاد والأهلي.. ظهر اليوم الخميس

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طرح تذاكر "ديربي جدة" بين الاتحاد والأهلي.. ظهر اليوم الخميس طرح تذاكر "ديربي جدة" بين الاتحاد والأهلي.. ظهر اليوم الخميس

طرح تذاكر

تطرح، اليوم الخميس، تذاكر لقاء الاتحاد والأهلي ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحديداً عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم.

وسيحتضن ملعب الأمير عبدالله الفيصل "ديربي جدة" الذي سيعود مرة أخرى لاستضافة المباريات، بعد تسعة أعوام من إغلاقه بسبب عمليات التوسعة وإعادة الترميم، وهذه هي المرة الأولى منذ موسم 2011/2021 التي سيحتضن فيها مباراة الفريقين.

وكشفت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، عن قيمة تذاكر مواجهة الديربي بين الاتحاد والأهلي، ستكون ابتداء من 100 ريال إلى 1250 ريالاً.

وجاءت الأسعار كالتالي: "موحد للأفراد 100 ريال، موحد العوائل 100 ريال، فضي أفراد فقط 300 ريال، الذهبي أفراد وعائلات 750 ريالاً، الرويال أفراد وعائلات 1250 ريالًا" بحسب ما ذكرته المصادر.

وسيحتضن الملعب في ثوبه الجديد مواجهة الاتحاد والأهلي بعد الانتهاء من أعمال التجديد حيث أصبحت مدرجاته تتسع لـ27 ألف متفرج بدلاً من 18 ألف، بالإضافة إلى 2400 موقف سيارة و81 شباك تذاكر و60 بوابة إلكترونية و15 غرفة للشخصيات البارزة من الضيوف وأربعة استديوهات تحليلية وست غرف للمعلقين بالإضافة إلى أن المقصورة الرئيسة تتسع لـ64 شخصاً.


يذكر أن فريق الاتحاد يحتل صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 13 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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