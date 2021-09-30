91 ألف حبة تمر من واحة الأحساء صنعت الحدث الوطني

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"الشرقية" تسجل رقماً عالمياً لأكبر علَم بمنتجات غذائية

نجحت المنطقة الشرقية في تحقيق رقم عالمي جديد في جينيس للأرقام القياسية ليسجل باسم المملكة العربية السعودية احتفاء باليوم الوطني الواحد والتسعين، من خلال تشكيل أكبر علم بمنتجات غذائية محلية "كب كيك" على مستوى العالم، وجاءت هذه المبادرة في مجمع الراشد التجاري بالخبر كإحدى مبادرات هيئة تطوير المنطقة الشرقية بتنفيذ الأكاديمية السعودية لفن الطهي "زادك" وتعاون عدد من الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث.

وأوضحت مؤسس ورئيس أكاديمية "زادك" رانيه معلا أن هذا الحدث العالمي جاء احتفاء بذكرى اليوم الوطني السعودي لتسجيل مدينة الخبر (موقع العمل) بين المدن العالمية المذكورة في "جينيس للأرقام القياسية" كأحد المدن الفاعلة والمتميزة في النشاطات المجتمعية، مشيرة إلى مشاركة 40 طالباً وطالبة مختصين بمجال فن الطهي في تشكيل هذا العلم بعد أن عملوا على مدى شهرين لتحقيق هذا الإنجاز الوطني.

وأشادت بالدعم الكبير من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان "حفظهم الله" لنجاح هذه المبادرة التي جاءت برعاية من هيئة تطوير المنطقة الشرقية.

وكشفت معلا عن استخدام 15 ألف قطعة "كب كيك" في تشكيل العلم السعودي بمساحة 150 متر مربع من خلال استخدام 91 ألف حبة تمر و91 لتر من دبس التمر المحلي من واحة الأحساء وأسطول من عدة سيارات نقل مبردة ساهمت في إعداد وتصنيع وإيصال ناتج هذه المبادرة، فيما تم توزيعها كإهداءات باليوم الوطني للأفراد والأسر المستفيدة عبر بنك الطعام السعودي (إطعام) وجمعية البر بالمنطقة الشرقية.

وأضافت رانيه معلا: "هذا الحدث يحمل رسائل سامية تتمثل في دعم المنتج المحلي بمجال الأغذية، وإبراز المطبخ السعودي عالمياً، والتنفيذ جاء بطرق مبتكرة وإبداعية، اعتمدت بمحتواها الغذائي على المحاصيل الزراعية المحلية مثل تمور الأحساء الشهيرة كحل بديلاً للسكر".

وجاء إطلاق هيئة تطوير الشرقية لهذه المبادرة الوطنية ضمن دورها في التنمية الاقتصادية المحلية، وتبني البرامج التنشيطية في المجمعات التجارية من خلال استضافة مجمع الراشد للتنفيذ، إضافة إلى تعزيز استخدام المنتجات والمحاصيل المحلية والوطنية في صناعات الأغذية، ودعم الطاقات الشابة بالمنطقة والمنظمات غير الربحية لتحقيق إنجازات مشهودة عالمياً باسم المملكة.