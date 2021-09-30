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جامعة سوهاج تنظم دورة تدريبية لأئمة وواعظات الأوقاف

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جامعة سوهاج تنظم دورة تدريبية لأئمة وواعظات الأوقاف جامعة سوهاج تنظم دورة تدريبية لأئمة وواعظات الأوقاف

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شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها الجامعة للائمة والواعظات من وزارة الأوقاف، وذلك تنفيذاً للبروتوكول الموقع بينهما، بقاعة المؤتمرات الكبري بالحرم الجامعى القديم.

جرت فاعليات التدريب بحضور الدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب، والشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والشيخ عبدالرحمن اللاوي مدير إدارة المساجد بمديرية الأوقاف، والدكتور محمد توفيق وكيل كلية الآداب لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع ومنسق الدورة.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أن التعاون المشترك بين الجامعة ووزارة الأوقاف يأتي تماشياً مع أهداف الجامعة ومساهماتها المجتمعية فيما يختص بالجوانب الدينية والتعليمية، وفتح مجالات أخرى للتعاون المشترك، موجهاً شكره للوزارة لدعم المكتبة المركزية للجامعة بالعديد من المراجع الدينية، والعمل بشكل مستمر لتوعية الشعب السوهاجي، من خلال قيامهم بوظائف الوعظ والخطابة والإرشاد والدورات التنشيطية، بهدف الوصول لفكر وسطي معتدل وحماية المجتمع من أي تيارات أخرى هادمة.

ومن جانبه أشاد الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، بدور الجامعة الخدمي وتعاونها المثمر مع الوزارة من أجل التوعية والتثقيف والتدريب، باعتبارها منارة للعلم والمرجع الأساسي لكل العلوم لما تمتلكه من إمكانيات، إلى جانب دورها في مساندة القضايا التنموية، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً التعاون لتنفيذ دورات تدريبية أخرى في عدة مجالات مثل الإرشاد النفسي، وعلم الإجتماع، والمهارات الإعلامية.

وأشار الدكتور محمد توفيق منسق الدورة، إلى أن التدريب سيكون في مجال اللغة العربية وآدابها، ويحاضر به أساتذة من كلية الآداب بالجامعة من أقسام اللغة العربية، وعلم النفس، وعلم الإجتماع، منوهاً بأن عدد المشاركين بالدورة ٥٠ إمام وواعظة، ويستمر التدريب حتي يوم ٢ أكتوبر القادم.

المصرى اليوم

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