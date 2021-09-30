استكمال حصر وفحص ملكيات أراضي منطقة المعنا الخاصة بمشروع «حينا» في قنا

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استكملت لجنة حصر وفحص ملكيات ملاك المعنا بمدينة قنا أعمالها بحصر وفحص أوراق ملكيات ملاك منطقة المعنا لإعادة المخطط التفصيلي لمنطقة المعنا، بالمقر المخصص لمشروع حيٌنا بديوان عام محافظة قنا

يأتي ذلك بالتنسيق بين مديرية المساحة ومصلحة الضرائب ومصلحة الشهر العقاري وذلك برئاسة أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، وعضوية المهندسة غادة محمد مدير الإدارة الهندسية، والمهندس شريف الدقاق ممثل مديرية المساحة، وأحمد عبدالحي، ممثل مصلحة الشهر العقاري، والمهندس محمد عبدالحكيم، والمهندس أحمد عبدالعاطي، استشاريين المشروع بمنطقة المعنا والحميدات، وخالد عبدالعزيز، ومنصور رمضان، ممثلي مأموري الضرائب.

ويذكر أن مشروع «حيّنا» يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأن المشروع يستهدف إعادة تخطيط منطقتي الحميدات والمعنا بالمحافظة، وتبلغ التكلفة الأجمالية للمشروع 11 مليوناً و760 ألف دولار منها 8 ملايين و100 ألف دولار مقدمة كمنحة من الجانب السويسري و3 ملايين و500 ألف دولار مساهمة من الحكومة المصرية، و160 ألف دولار من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وذلك لإعادة تخطيط عدداً من المناطق بمحافظتي قنا والقليوبية.