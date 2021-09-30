أحمد سعد يوجه نصيحة لكل المقبلين على الزواج

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وجه الفنان أحمد سعد نصيحة لكل المقبلين على الزواج، وذلك خلال لقائه هو وزوجته علياء بسيوني، عبر برنامج «90 دقيقة» التي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة.

وقال خلال اللقاء: «عايز أقول لكل اللي بيحبوا بعض وداخلين على مشورع الارتباط، قبل الجواز أنت بتقعد تفكر في المشاكل اللي ممكن تحصل لكن المشاكل دي بتنتهي تماماً بعد الجواز».

وأضاف: «يعني عليا ما شاء الله، مش بتعرف تعمل حاجة في البيت خالص عشان كدا مشتريتش البوتجاز، خايف على نفسي».

على جانب آخر، يشارك أحمد سعد في فيلم «200 جنيه» من خلال غنائه لأغنية الفيلم.

فيلم «200 جنيه» من بطولة ليلى علوي، إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد رزق، أحمد السعدني، أحمد آدم وغيرهم كوكبة من النجوم.الفيلم من تأليف أحمد عبدالله ومن إخراج محمد أمين.