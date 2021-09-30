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مقتل عريس بعد زفافه بشهرين وإصابة شخصين بطلقات نارية في قنا (تفاصيل)

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مقتل عريس بعد زفافه بشهرين وإصابة شخصين بطلقات نارية في قنا (تفاصيل) مقتل عريس بعد زفافه بشهرين وإصابة شخصين بطلقات نارية في قنا (تفاصيل)

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كشفت وحدة مباحث قفط بمحافظة قنا عن ملابسات مقتل شاب وإصابة 2 آخرين بطلقات نارية، وتبين أن المجنى عليهم ضمن تشكيل عصابى واختلفوا على المسروقات وأطلقوا الأعيرة النارية على بعضهم البعض ما أيقظ سكان المنطقة وقيام مجهولين بإطلاق النيران عليهم مما أحدث إصابتهم بمنطقة كوم المؤمنين.

كان اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة قفط بالعثور على «كمال.ع .م» مصابا بطلق نارى وتوفى أثناء نقله إلى المستشفى، وإصابة كلا من «محمود. ع .ح.، و»فهد .ع. ا.«بطلق ناري بقرية العويضات.

وكشفت تحريات المباحث برئاسة الرائد محمد عبدالقادر رئيس مباحث مركز شرطة قفط وبإشراف اللواء طارق يحيى مدير المباحث الجنائية أن المجنى عليه والمصابين هم تشكيل عصابي سبق اتهامهم في قضايا مخدرات وسرقة وسلاح.

وتبين أن ليلة الواقعة ارتكبوا عملية سرقة جديدة واختلفوا على المسروقات فيما بينهم فأطلقوا الأعيرة النارية على بعضهم البعض، مما أيقظ السكان واعتقدوا أنهم لصوص يحاولون سرقتهم فأطلق مجهولون الأعيرة نارية عليهم مما أدى إلى مقتل أحدهم وتبين أن متزوج منذ شهرين وإصابة الاثنين الآخرين شركاه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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