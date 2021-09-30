السبت.. انطلاق مهرجان مسرح الهواة بثقافة بورسعيد

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برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وفى إطار الارتقاء بالذوق الفنى والاهتمام بالمسرح بإعتباره من أكثر الفنون التى تؤثر فى المجتمع، تفتتح الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، الدورة الثامنة عشر لمهرجان مسرح الهواة دورة "ملك الجمل..خالتى بمبة"، والذى يترأسه الشاعر مسعود شومان، على مسرح قصر ثقافة بورسعيد خلال الفترة من2 إلى 7 أكتوبر القادم، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة د. هانى كمال.

تبدأ فعاليات الافتتاح فى الساعة السابعة مساءً بالسلام الوطنى، يعقبه عرض فيلم تسجيلى عن المهرجان، ثم عرض مسرحى بعنوان "تريفوجا" تأليف محمد ذكى، إخراج محمد المالكى لجمعية الخدمات للأسرة والمجتمع ببورسعيد، يلى ذلك إلقاء الكلمات الافتتاحية، ويختتم اليوم بندوة نقدية للعرض.

وفى يوم 3 أكتوبر يقام العرض المسرحى "أقنعة الملائكة" تأليف نوتيس برياليس، إعداد وإخراج خالد العسيوى للجمعية المصرية لهواة المسرح، يليه العرض الثانى "النهر يغير مجراه" تأليف أحمد الأبلج، إخراج خالد محمد ربيع للجمعية المصرية للتوعية الفنية والثقافية، إلى جانب ندوة نقدية، وفى يوم 4 أكتوبر تقدم الجمعية المصرية لهواة المسرح العرض المسرحى "قصة قاتل العطر" تأليف باتريك زوسكنيد، إخراج نور عفيفى، يليه العرض الثانى "دراما الشاحتين" تأليف بدر محارب، إخراج مجدى الشناوى لجمعية بورسعيد للفنون المسرحية، يعقبه الندوة النقدية للعروض.

كما تقدم جمعية الخدمات الأدبية والفنية العرض المسرحى "الخان" تأليف محمد على إبراهيم، إخراج حسام التونى وذلك يوم 5 أكتوبر، يليه عرض "شكسبير من السبتية" تأليف أحمد الأباصيرى، أخراج أحمد لطفى للجمعية العربية للعلوم والثفافة والتنمية، تعقبه الندوة النقدية، وفى يوم 6 أكتوبر يقام العرض المسرحى "رطل لحم"، تأليف وليم شكسبير، إعداد وإخراج محمد زكريا دويدار للجمعية المصرية لهواة المسرح، يليه عرض "البحر بيضحك"، تأليف نجيب سرور، إعداد وإخراج أحمد ثابت لجمعية رواد قصر ثقافة أسيوط، ويختتم اليوم بالندوة النقدية.

فى يوم 7 أكتوبر يقام العرض المسرحى "اسمى أوسكار" تأليف اريك ايمانويل شميث، إعداد وإخراج أحمد رجائى للجمعية المصرية لهواة المسرح، يعقبه الندوة النقدية، ثم إعلان لجنة التحكيم توصيات المهرجان ونتائجه؛ تبدأ العروض بدء من ثانى أيام المهرجان فى الساعة السادسة مساءً.