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المجلس القومي للمرأة في ضيافة ثقافة الدقهلية

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المجلس القومي للمرأة في ضيافة ثقافة الدقهلية المجلس القومي للمرأة في ضيافة ثقافة الدقهلية

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث نظم بيت ثقافة السنبلاوين بمركز شباب قرية طماي الزهايرة وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، يوم ثقافي بحضور د. أمينة شلبي مقرره المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية ود. داليا الإتربي عضو فرع المجلس ومجموعة من عضوات فرع المجلس بالدقهلية ومجموعة من الواعظات من وزارة الأوقاف، بدأت فعالياته بمحاضرة تثقيفية بعنوان «المرأة المصرية صانعة السلام» أشارت فيها د. شلبي إلى أهمية تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى، تركيزا على القرى ذات الأولوية في مبادرة حياة كريمة، تخللت الفعاليات فقرات فنيه لكورال بيت ثقافة السنبلاوين بقيادة المايسترو عبدالله رجال واختتمت الفعاليات بفقرة للمواهب الشابة.

نظم قصر ثقافة نعمان عاشور ورشة فنية عن «أساسيات المنظور الفني» مع الفنانة أماني نيازي التي أوضحت فيها للمتدربين الطريقة الصحيحة لرسم العين مع شرح أجزاء أخرى من الملامح وشرح أساسيات التظليل الخاصة بالبورتريه، بينما تستمر فعاليات ورشة فن الأركت لليوم الثالث على التوالي بقصر ثقافة منية النصر وسط إقبال كبير من الأطفال على المشاركة.

المصرى اليوم

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