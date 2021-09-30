لليوم الثاني.. تواصل أعمال حملة «طرق الأبواب» بثقافة القليوبية

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث شارك الفرع لليوم الثاني بحملة «طرق الأبواب» التي ينظمها المجلس القومي للمرأة، بمدرسة عرب الشراقوة للتعليم الأساسي بمركز شبين القناطر، تضمنت ورشة رسم على الوجه للأطفال للمدربة نعمات خالد، وورشة رسم حر تدريب هنادي إسماعيل، بجانب فقرة رقص تنورة للفنان تامر السيد، وختاما فقرة فنية تخت شرقي بقيادة المايستروا أحمد يسري، شارك فيها فرقتي الموسيقى العربية والآلات النحاسية بقصر ثقافة بنها كما شارك الفنان شريف عبدالمؤمن بغناء عدد من الاغاني.

استمرت فعاليات الدورة التدريبية الثانية عشر للتدريب الميداني بالمكتبة العامة بقصر ثقافة بنها بعنوان نظام المستقبل الآلي لإدارة المكتبات- future library، حاضرها رأفت سعيد، وسارة محمد، حيث تناولا شرح التقارير بنظام المستقبل ومنها تقارير مقتنيات المكتبة، نشاط الموقع، نشاط الموظفين، نشاط الحذف، ورسوم بيانية للعمل والمستعيرين والزوار، واستبيان استخدام صلاحية، والحقول الفرعية لهم، بجانب ورشة رسم لرواد قسم الفنون التشكيلية بالقصر.

يواصل قصر ثقافة بهتيم استقبال الطلاب الراغبين في محو الأمية، بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، كما أعدت مكتبة أكياد دجوى وبيت ثقافة شبرا شهاب ورشة رسم حر للأطفال، ومعرض رسوم أطفال نتاج الورش السابق تنفيذها، فيما بثت صفحة الفرع الرسمية محاضرة حول «كيفية تنزيل نسخة windows للكمبيوتر» بصوت محمد محمود، أعدها قصر ثقافة الطفل ببنها؛ كما عقدت محاضرة بقصر ثقافة كفر شكر بعنوان «مهارات العمل الحر.. مهارة البيع» بصوت شيماء مخيمر.