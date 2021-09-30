أحمد سعد يكشف حقيقة إجرائه عملية تجميل : أنا جمالي رباني

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أكد الفنان أحمد سعد أنه لم يجر عمليات تجميل بالفيللر والبوتكس كما أشيع عنه منذ فترة مازحا أنه قد يقوم بذلك في مرحلة لاحقة لو استدعى الأمر.. وهو ما لن يخفيه وسيعلنه.

وتحدث «سعد» خلال استضافته في برنامج «90 دقيقة» مع الإعلامية بسمة وهبة أنه كان لديه مشكلة في الفك هي التي استدعت تدخلا من طبيبه شادي إسماعيل.

وأوضح :«الدكتور قالي الحتة دي مش أد الحتة دي»..مشيرا إلى فكه من الجانبين الأيمن والأيسر.

وتابع مازحا: «أنا جمالي رباني»..في إشارة لإفيه الفنان محمد هنيدي الكوميدي في أحد أفلامه الشهيرة.

وعلقت زوجته المذيعة علياء بسيوني :«أنا حلاوتي حلاوة الروح» ردا على مقدمة البرنامج بسمة وهبة التي تحدثت عن أن أحمد سعد اكتسب حلاوته بعدما تزوج من علياء بسيوني.

وكان أحمد سعد قد تعرض لجدل كبير بعد تغير في ملامحه قبل أشهر وهو ماكشف عنه طبيب التجميل شادي إسماعيل، حيث أعلن عن خضوع الفنان لأحد عمليات التجميل بالفك تسمى «نحت الوجه».

وظهر من خلال الصور الفرق بين قبل وبعد الخضوع لعملية التجميل.

وعلق «شادي» وقتها قائلا: «رجولة الفك، نحت الوجه السفلي للذكور مع حقن، 6 مل، تم استخدام حشو هاي جي برايم فيلر لتعزيز ميزات الذكور القوية (خط الفك والذقن)، معرفة عالية بالنسبة للذكور والتشريح أمر ضروري لتحقيق نتائج آمنة وطبيعية متميزة شكرا لصديقي العزيز، أحمد سعد، لمشاركتنا تجربته».