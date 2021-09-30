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ضبط 118 مخالفة مرافق في حملة لإزالة الإشغالات بسوهاج

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ضبط 118 مخالفة مرافق في حملة لإزالة الإشغالات بسوهاج ضبط 118 مخالفة مرافق في حملة لإزالة الإشغالات بسوهاج

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نفذت اليوم أجهزة الأمن بسوهاج، حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المشاة والمرور بمراكز ومدن المحافظة، اليوم الأربعاء، وضبط المخالفين من الباعة الجائلين، وتأكيد فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأسفرت الحملة التي تمت بمشاركة ضباط وقوات من إدارات البحث الجنائي، والمرور، والمرافق، بقيادة اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وإشراف اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، عن ضبط 118 مخالفة مرافق، تنوعت ما بين إشغالات، وإدارة منشأه بدون ترخيص، وعدم حمل شهادة صحية، وضبط 5 بائعين جائلين، وإزالة 4 أكشاك، و11 فرش فاكهة بدون ترخيص، و9 مخالفات إشغال طريق من الشوارع والميادين، وقد تم تحرير المحاضراللازمة للمخالفين، وأخطرت النيابة العامة لتجرى شؤونها.

المصرى اليوم

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