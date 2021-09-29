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الرياض: ضبط 3 يمنيين سلبوا شخصا تحت تهديد السلاح الأبيض

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الرياض: ضبط 3 يمنيين سلبوا شخصا تحت تهديد السلاح الأبيض الرياض: ضبط 3 يمنيين سلبوا شخصا تحت تهديد السلاح الأبيض
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة سلب تمثلت في تعدي (3) أشخاص يستقلون دراجة نارية على أحد المارة بأحد أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على ما بحوزته من أموال ومقتنيات بالقوة تحت تهديد السلاح الأبيض، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم مخالفون لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، في العقد الثاني من العمر،وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الوطن السعودية

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