اللجنة الفرعية لحماية الطفل بالمنيا : تدريبات توعوية مكثفة قبل بدء العام الدراسي

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نظم مركز ومدينة المنيا، برئاسة اللواء ياسر عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة المنيا ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل، اجتماع اللجنة الفرعية لحماية الطفل لشهر سبتمبر ٢٠٢١م بقاعة الوحدة المحلية اليوم.

وأناب اللواء ياسر عبدالعزيز، المهندس هشام فايز، نائب رئيس مدينة المنيا، لحضور الاجتماع الشهرى للجنة حماية الطفل، حيث قامت الاستاذة فاطمة الزهراء مدير ادارة المراة والطفل مقرر وحدة الحماية، بالتنسيق لعقد الاجتماع الشهري.

و أكد «فايز» على أن حل مشكلات الأطفال من أهم الأولويات ولابد من تضافر الجهود لحلها، وتشجيع المبادرات التي يتم من خلالها عرض مشكلات الأطفال بصورة شرعية وسريعة.

خلال الاجتماع تم مناقشة بعض الشكاوى والبلاغات الواردة من خط نجدة الطفل١٦٠٠٠، وعرض حالات بعض الأطفال التي تحتاج إلى مساعدات ( طبية ومالية ).

من جانب آخر تم التنسيق بين اعضاء اللجنة الفرعية لحماية الطفل، ووحدة حماية الطفل لتنفيذ دورة تدريبية لمشرفات الحضانات بالتعاون بين مكتبة مصر العامة، والإدارة التعليمية والمجلس القومي للمرأة، ووحدة الإعاقة بالمحافظة، والقومي العاملة والتضامن الاجتماعي، عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كرونا وكيفية مواجهة الموجه الرابعة التي تستهدف بنسبة كبيرة الأطفال وحول المشكلات السلوكية للأبناء، وكيفية التعامل معها ودمج ذوى الإعاقة بالمجتمع وكيفيه التواصل معهم والمواطنة وقبول الآخر على أن تنفذ هذه الدورة على مدار ثلاث ايام بمكتبة مصر العامة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

كما تم التنسيق بين اعضاء اللجنة الفرعية ووحدة حماية الطفل بالتعاون بين الإدارة التعلمية والقوى العاملة ومكتبة مصر العامة، لتنفيذ لقاءات توعية للسادة مشرفي السلامة والصحة المهنية بالمدارس على مستوى مركز ومدينة المنيا، وكذلك يتم حملات التوعية للطلاب داخل المدارس.