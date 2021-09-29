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أسطورة ليفربول: محمد صلاح «المخيف» سيحطم رقم جيرارد في أبطال أوروبا

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أسطورة ليفربول: محمد صلاح «المخيف» سيحطم رقم جيرارد في أبطال أوروبا أسطورة ليفربول: محمد صلاح «المخيف» سيحطم رقم جيرارد في أبطال أوروبا

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يقدم جناح منتخب الأول لكرة القدم محمد صلاح أداء لافتًا رفقة فريق ليفربول على الصعيدين المحلي والأوروبي منذ انطلاق الموسم الجاري.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على نظيره بورتو البرتغالي على ملعب الأخير بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح هدفين في مباراة بورتو رافعًا رصيده من الأهداف مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا إلى 29 هدفًا.

ويتصدر الأسطورة ستيفين جيرارد القائد التاريخي لفريق ليفربول هدافي الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا بـ30 هدفًا بزيادة هدف واحد فقط عن محمد صلاح.

وتحدث أسطورة دفاع فريق ليفربول السابق جيمي كاراجر اليوم الأربعاء في تصريحات أكد خلالها أن محمد صلاح سيحطم رقم جيرارد على صعيد دوري أبطال أوروبا.

وقال كاراجر: محمد صلاح، نعلم جميعًا أنه هداف رائع لكن مستواه حاليًّا مخيف، وأنا واثق من أنه سيحطم رقم ستيفين جيرارد في المبارايتن المقبلتين فقط مع ليفربول.

المصرى اليوم

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