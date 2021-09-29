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أمين الفتوى: زيارة مراقد الأولياء والصالحين مستحبة

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أمين الفتوى: زيارة مراقد الأولياء والصالحين مستحبة أمين الفتوى: زيارة مراقد الأولياء والصالحين مستحبة

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قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى وعضو الهيئة العليا الاستشارية لتدريب البحوث بدار الإفتاء المصرية، إن «زيارة مراقد الأولياء والصالحين مندوب إليها ومستحبة».

وأضاف «وسام»، في خدمة البث الحي الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية وأداره الإعلامي حسن الشاذلي عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» ردًا على سؤال «هل النذر لا ينعقد إن نذرت أن أزور مرقد الولي الفلاني بحجة أن الزيارة ليس لها فريضة من جنسها؟»: «في زيارة الصالحين النبي صلى الله عليه وسلم وصى بزيارة القبور».

وأكد: «عمومات الشريعة تشهد بندب ومشروعية زيارة مراقد الأولياء والصالحين، ولذلك نرى أن النذر ينعقد».

المصرى اليوم

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