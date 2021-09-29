★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الكاتب الصحفي الكويتي، أحمد الجار الله، عن أمنيته بالتوفيق الدائم لمصر، معلقا: «الرئيس السيسي أغنى الفقير ولم يفقر غنيا.. قسما بالله ليس نفاقا الكل معجب بالسيسي كونه أعطى الأمة وحقق ما أقسم عليه».

وقال الجار الله، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «اهتمام الرئيس السيسي بالفقراء أمر مفرح، وتشهد العديد من الإنجازات والمشروعات القومية»، مشيدا بمشروع مصرف بحر البقر.

وأكد الجار الله أن الزيادة السكانية تعد قيمة إضافية لمصر، في ظل المشروعات الجديدة التي تنفذ، والموارد المتوفرة بمصر.