«لست ككل النساء».. قصيدة شعرية جديدة

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مع حرص «المصري اليوم»، على تبنى المواهب الإبداعية الشابة، فنقدم لك عزيزة القارئ قصيدة لشاعرة شابة، بثينة العمارى، تحت عنوان «لست ككل النساء»

لست ككل النساء

لا اريد القصور والعطور وأن اعيش في رخاء

لا أريد الفساتين والذهب والاساور البيضاء.

ولا أن تأتيني بالشمس في إناء

أو أن تهديني القمر ونجوم السماء

لا أريد منك معجزات أو مصباح علاء

فقط أريد أن تقول لي أحبك ليلا نهارا صباحا ومساء

اريدك ان تعيدها على مسامعي بلا مجامله أو تكلف أو عناء

اريدك ان تهديني ورودا حمراء

تشبعني بكلمات الغزل والاطراء.

تراني في كل حسناء

أريد منك ان تنسيني كل الأسماء

إن تغار على من نسمات الهواء

تراقب خطواتي وتكون معي كظلي في كل الارجاء

اريدك ان تكون مشاعرك.بركانا مطرا ورياح وعاصفه هوجاء..

ان تكون لي الشمس والقمر فانت لى الضياء

أريد أن أكون طفلتك المدلله فتحكي لي كل يوم قصه الأمير والحسناء

اريدك ان تحبني حتى الفناء