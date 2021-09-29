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حسين الجسمي يتغنّى بجمال رمش المحبوب بـ«فتاك»

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حسين الجسمي يتغنّى بجمال رمش المحبوب بـ«فتاك» حسين الجسمي يتغنّى بجمال رمش المحبوب بـ«فتاك»

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من أشعار الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيّان، أصدر سعادة الفنان حسين الجسمي «السفير المفوّض فوق العادة» أغنية عاطفية جديدة من ألحانه وغنائه بعنوان «فتاك»، وتوزيع المايسترو وليد فايد، وتحمل في كلماتها معاني جميلة في العشق والشوق، والذي قال في مطلعها:

يا رفيع الذوق

لك ضناني الشوق

وما احتملت البين

رمشك الفتّاك

يــــذبــح وهــلّاك

من حلات العين في عيوني لاح

خـدّك الوضّاح.. كالبروق تبين

طُرحت أغنية «فتاك» من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، من خلال مُمنتج متضمناً كلمات الأغنية، بالاضافة إلى نشرها عبر جميع الإذاعات الاماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات وسماعها.

المصرى اليوم

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