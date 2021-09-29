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إزالة بناء مخالف على مساحة 140 مترًا في دسوق

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إزالة بناء مخالف على مساحة 140 مترًا في دسوق إزالة بناء مخالف على مساحة 140 مترًا في دسوق

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استمرارا للتصدى لمخالفات البناء بجميع أنواعها، وتنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالاستمرار للتصدى لمخالفات البناء بأنواعها سواء التعدي على املاك الدولة والاراضى الزراعية أو بدون ترخيص وتحت إشراف محاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق وبحضور نواب رئيس المدينة وفريق العمل المعاون، الإدارة الهندسية والاشغالات والمتابعة الميدانية، تم التصدي لمخالفة بناء بلوك ابيض على مساحة 140م داخل الحيز العمرانى بمدينة دسوق بدون تراخيص خلف مساكن الصفا الجديدة وتمت الإزالة مساء اليوم وحتى سطح الأرض عن طريق الوحده المحليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالف.

المصرى اليوم

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