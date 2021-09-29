أخبار عاجلة

أمين الشرقية يوجه بسرعة الانتقال لجزيرة الأسماك الجديدة خلال شهرين -
"الصحة": تسجيل 45  حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 41 خلال الـ24 ساعة الماضية -
وزير "الإسلامية" يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من خطر المخدرات -
شرطة الرياض تطيح بمخالفَين لارتكابهما جرائم احتيال -
في زيارة رسمية.. "قطان" يصل إلى الإمارات -
"الشبانات" يزور معرض الرياض الدولي للكتاب -
عاجل .. استشهاد ضابطى شرطة بالإسماعيلية ‎والنائب العام يأمر بالتحقيق -
هناخدك رحلة صيد في المنوفية.. شوف صيادين الأرياف وسمكهم -
ختام فعاليات مشروع تعزيز دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة والأمن الغذائي -
«تعليم المنيا» تختتم تدريب تعزيز الحريات الدينية بالعهد الجديد.. وتكريم لمطران سمالوط (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

باول: «التوتر» بين الوظائف والتضخم هو التحدي الرئيسي الذي يواجه مجلس الاحتياطي

Print
باول: «التوتر» بين الوظائف والتضخم هو التحدي الرئيسي الذي يواجه مجلس الاحتياطي باول: «التوتر» بين الوظائف والتضخم هو التحدي الرئيسي الذي يواجه مجلس الاحتياطي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الأربعاء، إن إنهاء «التوتر» بين التضخم المرتفع والبطالة التي ما زالت عند مستويات مرتفعة هو المشكلة الأكثر إلحاحا التي تواجه البنك المركزي الأمريكي.

وأبلغ باول منتدى للبنك المركزي الأوروبي «هذا ليس الوضع الذي واجهناه لفترة طويلة جدا من الزمن، وهو وضع يوجد فيه توتر بين هدفينا.. التضخم مرتفع وأعلى كثيرا من المستوى المستهدف ومع هذا فإنه يبدو أن هناك ركودا في سوق العمل»، في إشارة فيما يبدو إلى حقبة «الركود التضخمي» التي شهدتها الولايات المتحدة في عقد السبعينات من القرن الماضي والتي اتسمت بارتفاع البطالة وزيادة سريعة في الأسعار.

وعدد الوظائف في الولايات المتحدة منخفض بأكثر من خمسة ملايين وظيفة عما كان قبل الجائحة. وفي أحدث اجتماع لهم، رفع صانعو السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي توقعاتهم للتضخم هذا العام إلى 4.2 بالمئة، أو أكثر من ضعفي المستوى المستهدف البالغ اثنان بالمئة. وهم يتوقعون أيضا أن تتراجع تلك الوتيرة في 2022 إلى 2.2 بالمئة، وهو مستوى أعلى قليلا من توقعاتهم السابقة في يونيو حزيران.

وفي إجابة على سؤال عن آفاق الاقتصاد الأمريكي، قال باول «إنه لشيء محبط الاعتراف بأن تطعيم الناس والسيطرة على المتحور دلتا بعد مرور 18 شهرا ما زال السياسة الاقتصادية الأكثر أهمية لدينا.»

وأضاف قائلا «من المحبط أيضا ألا نرى تحسنا في الاختناقات ومشاكل سلاسل الإمداد، بل إنها في الواقع تزداد سوءا بعض الشيء.»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ختام فعاليات مشروع تعزيز دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة والأمن الغذائي

ختام فعاليات مشروع تعزيز دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة والأمن الغذائي

«تعليم المنيا» تختتم تدريب تعزيز الحريات الدينية بالعهد الجديد.. وتكريم لمطران سمالوط (صور)

«تعليم المنيا» تختتم تدريب تعزيز الحريات الدينية بالعهد الجديد.. وتكريم لمطران سمالوط (صور)

موعد مباراة الأهلي وبطل لبنان في البطولة العربية لكرة السلة

موعد مباراة الأهلي وبطل لبنان في البطولة العربية لكرة السلة

الأهلي يهنيء وزير الدفاع بانتصارات أكتوبر

الأهلي يهنيء وزير الدفاع بانتصارات أكتوبر