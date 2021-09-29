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التراث الشعبي بـ«ثقافة الإسماعيلية»

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التراث الشعبي بـ«ثقافة الإسماعيلية» التراث الشعبي بـ«ثقافة الإسماعيلية»

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم برامجها الثقافية والفنية بفرع ثقافة الاسماعيلية باقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، ففى إطار الاهتمام بالتراث الشعبى اعدت مكتبة السبع ابار محاضرة بعنوان «الفنون الشعبية» (رقصة التنورة) مع مصطفى أحمد، وتحدث قائلا رقصة «التنورة» هي الأبرز في الفنون الشعبية، فهي ليست مجرد رقصة أو فن تراثي وفد إلى من تركيا واكتسب طابعا خاصا، ولكنها توليفة تجمع بين فلسفة الحياة والنزعة الصوفية والفلكلورية المصرية التي تظهر طابعها بامتياز، كما ترمز التنورة بحركاتها الدائرية اللانهائية إلى حركة الكون وفلسفة الحياة، ويرمز راقصوها إلى الشمس التي تدور حولها الكواكب، وتعكس حركاتهم التعبيرية نمطا معينا من الفكر والفن والتراث الثقافي، تبدأ أثناء دورانهم بالتنورة ذات النقوش العربية والألوان الزاهية، فعلى أنغام آلات الموسيقى المصرية الشعبية، وإنشاد المنشدين يقدم الراقصون واحدا من أجمل الفنون المصرية.

وعقد بيت ثقافة الصبغية مناقشة كتاب بعنوان «حكايات من المدينة البحرية» ناقش الكتاب مدير الموقع؛ واختتم الاسبوع الخامس من معرض كتاب القرية بقرية الظاهرية، تضمن الختام محاضرة بعنوان «العلاقات الاجتماعية ومقاومة التحديات» القاها د. سيد حجازى، أعقب المحاضرة ورشة فنون تشكيلية للاطفال تدريب الفنانة أية علاء واختتم المعرض بعرض فنى لفرقة الانشاد الدينى.

المصرى اليوم

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