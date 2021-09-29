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وفاة حلاق بعد مشاجرة بسبب لهو الأطفال في ملوي.. والنيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة

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وفاة حلاق بعد مشاجرة بسبب لهو الأطفال في ملوي.. والنيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة وفاة حلاق بعد مشاجرة بسبب لهو الأطفال في ملوي.. والنيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة

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توفي حلاق في ظروف غامضة عقب نشوب مشادة كلامية مع جاره التاجر بسبب لعب الأطفال بأحد الشوارع الرئيسية بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، وقررت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة لكشف الملابسات.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا تلقت إخطارا من قسم شرطة ملوي، بورود بلاغ من مدير مستشفى ملوي العام، بوصول «أحمد.ح» 52 عاما صاحب صالون حلاقة ومقيم بندر ملوي جثة هامدة وبه أثار ارتطام بالرأس.

انتقلت أجهزة البحث الجنائي إلى مكان الواقعة حيث تبين أن المتوفي صاحب صالون حلاقة، وقد أعتاد مجموعة من الأطفال لعب الكرة أمام محل الحلاقة الخاص به فقام بتحذيرهم أكثر من مرة بالابتعاد واللعب بعيدا عن محل الحلاقة الخاص به، وفي يوم الواقعة قام الحلاق المتوفي بالذهاب إلى جاره صاحب محلات الملابس الجاهزة ويدعي «م.م» 39 عاما معاتبا إياه على تكرار قيام أولاده باللعب أمام محل الحلاقة ومعاكسته بإلقاء أكياس المياه عليه وتطور العتاب إلى مشادة كلامية بينهما ثم غادر الحلاق محل التاجر وبعد خطوات سقط على الأرض مما إدي إلى ارتطام رأسه بالأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وباستدعاء التاجر للإدلاء بأقواله أكد أنه لم يقم بالاعتداء على جاره الحلاق المتوفي وأن ما حدث بينهما لا يتعدى حدود المشادة الكلامية والعتاب، بينما أتهم شقيق المجني عليه التاجر بقيامه بالتعدي على شقيقه محدثا إصابته التي تسببت في الوفاة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة حيث قررت تفريغ كاميرات المراقبة بالمحلات المحيطة بمكان الواقعة وسرعة تحريات المباحث للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة الحلاق وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب وتوقيت الوفاة.

المصرى اليوم

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