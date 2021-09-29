عروض صيانة خاصة من "الجفالي" لمُلاك سيارات مرسيدس - بنز 2017 وما قبلها

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تشمل خصمًا 28% على قطع الغيار و20% على أجرة اليد العاملة

أعلنت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، وكلاء سيارات مرسيدس-بنز في المملكة العربية السعودية، مؤخرًا تقديم عرض صيانة مميز لمُلاك الفئات GLA وCLA2017 وما قبلها، يشمل خصمًا 28 % على قطع الغيار، و20 % على أجرة اليد العاملة، وذلك في إطار تأكيدها على التزامها باستراتيجيتها في الحفاظ على ولائها للعملاء، وتلبية تطلعاتهم دائمًا عبر العديد من المبادرات والعروض في خدمات ما بعد البيع، التي تمتد لفترات طويلة بعد عملية الشراء.

وقال باسم ولي، رئيس قسم التسويق والتطوير بشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات: "إن تقديم أفضل خدمة للعملاء من أولوياتنا، وجزء رئيسي لاستراتيجية تطوير أعمالنا المستمرة، خصيصًا فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع من أجل الحفاظ على ثقة عملائنا، والعلاقة الدائمة معهم؛ ولذلك نحرص على تقديم عروض حول الصيانة للطرازات الأقدم، والتي تحتاج لصيانة دورية، خصيصًا في القطع الاستهلاكية؛ وذلك من أجل الحفاظ على جودة الأداء المعهودة لسيارات مرسيدس-بنز".

وأشار إلى أنه يمكن للعملاء طلب موعد صيانة من خلال الصفحة التي تم تخصيصها لهذا العرض على موقع الآتي: https://www.mercedesbenzks.com/ngcc

يُذكر أن شركة الجفالي وإخوانه للسيارات قدمت العديد من العروض والمبادرات، من أبرزها أسبوع الصيانة الخارجية في مدينة الرياض، الذي وجد إقبالاً كبيرًا من العملاء، إضافة لعروض الصيانة التي شملت نظام عقود الصيانة الممتدة عند الشراء، والعروض التي يتم الكشف عنها بشكل متواصل.