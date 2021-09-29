أخبار عاجلة

ختام فعاليات مشروع تعزيز دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة والأمن الغذائي -
«تعليم المنيا» تختتم تدريب تعزيز الحريات الدينية بالعهد الجديد.. وتكريم لمطران سمالوط (صور) -
موعد مباراة الأهلي وبطل لبنان في البطولة العربية لكرة السلة -
الأهلي يهنيء وزير الدفاع بانتصارات أكتوبر -
أول تحرك من مروان بابلو بعد أزمة «مولاي إنى بابك» (فيديو) -
بلقيس تغني «كمل عبورك» مع تامر حسني وحجاج وريهام وأبو -
«واحد من الناس» يعرض حلقة وثائيقة في الذكرى الـ48 لحرب أكتوبر المجيدة -
الرياض : ضبط مخالفَين لنظام الإقامة لقيامهما بجرائم احتيال -
اللواء سمير فرج قائد السيسي فى الجيش يروي كواليس لأول مرة عندما كان ملازم -
الليلة.. يد الزمالك يواجه برشلونة في ربع نهائي كأس العالم للأندية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ما حكم تربية الكلاب بغرض الحراسة .. الإفتاء تجيب

Print
ما حكم تربية الكلاب بغرض الحراسة .. الإفتاء تجيب ما حكم تربية الكلاب بغرض الحراسة .. الإفتاء تجيب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

«ما حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة؟، وهل يمنع دخول الملائكة البيت؟، وهل يسبب نجاسة المكان؟»، سؤال أجابت عليه دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت دار الإفتاء: «اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف لأي غرض مباح في حياته وعمله، بشرط ألَّا يروع الآمنين أو يزعج الجيران، واقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم، أما عن نجاسة الكلب ومكانه؛ فالفتوى في ذلك على مذهب المالكية وهي القول بطهارة الكلب».

ونصحت دار الإفتاء بوضع الكلب في حديقة الدار إن وجدت، وإلَّا فليجعل الإنسان لنفسه في بيته مُصلًّى لا يدخله الكلب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ختام فعاليات مشروع تعزيز دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة والأمن الغذائي

ختام فعاليات مشروع تعزيز دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة والأمن الغذائي

«تعليم المنيا» تختتم تدريب تعزيز الحريات الدينية بالعهد الجديد.. وتكريم لمطران سمالوط (صور)

«تعليم المنيا» تختتم تدريب تعزيز الحريات الدينية بالعهد الجديد.. وتكريم لمطران سمالوط (صور)

موعد مباراة الأهلي وبطل لبنان في البطولة العربية لكرة السلة

موعد مباراة الأهلي وبطل لبنان في البطولة العربية لكرة السلة

الأهلي يهنيء وزير الدفاع بانتصارات أكتوبر

الأهلي يهنيء وزير الدفاع بانتصارات أكتوبر