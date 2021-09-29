ما حكم تربية الكلاب بغرض الحراسة .. الإفتاء تجيب

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«ما حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة؟، وهل يمنع دخول الملائكة البيت؟، وهل يسبب نجاسة المكان؟»، سؤال أجابت عليه دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت دار الإفتاء: «اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف لأي غرض مباح في حياته وعمله، بشرط ألَّا يروع الآمنين أو يزعج الجيران، واقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم، أما عن نجاسة الكلب ومكانه؛ فالفتوى في ذلك على مذهب المالكية وهي القول بطهارة الكلب».

ونصحت دار الإفتاء بوضع الكلب في حديقة الدار إن وجدت، وإلَّا فليجعل الإنسان لنفسه في بيته مُصلًّى لا يدخله الكلب.