استبعاد "حمدالله" من قائمة النصر لمواجهة أبها.. وغدًا يُجري الأشعة

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قرر الجهاز الفني في نادي النصر استبعاد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم المغربي عبدالرزاق حمدالله عن مواجهة أبها المقررة غداً الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابة الرسمي على "تويتر" اليوم :" أبدى اللاعب عبدالرزاق حمد الله شعوره ببعض الآلام العضلية وقرر الجهاز الطبي إجراء أشعة لموقع الآلام غداً".

ميدانياً اختتم لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم الأربعاء تدريباتهم الاعتيادية استعداداً لمباراة الفريق مساء الغد أمام أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

بدأ الجهاز الفني التدريبات بمحاضرة فنية ، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية متنوعة، حيث فرض مارسيلو سيزار مدير الجهاز الفني المؤقت مناورة على منتصف الملعب ، طبق خلالها المناورة الفنية التكتيك الذي سينتهجه في لقاء الغد، إضافة إلى تدريبات على الكرات الثابتة .