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جولة ميدانية لمحافظ الجيزة بطريقي المريوطية واللبيني

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جولة ميدانية لمحافظ الجيزة بطريقي المريوطية واللبيني جولة ميدانية لمحافظ الجيزة بطريقي المريوطية واللبيني

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال رصف الطريق البطئ بالمريوطية للتاكد من الالتزام بكافه المعايير المحددة.

وبحسب بيان، الأربعاء، وجه رئيس هيئة النظافة وحي الهرم برفع أي نواتج للأعمال مع إقامة سور بجوار إحدى المنشآت لعدم إلقاء مخلفات بمحيطها.

كما وجه بسرعة تغيير مسار أحد الكابلات الكهربائية بمسار الطريق الفاصل بين طريقي اللبيني والمريوطية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران، السكرتير العام والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.

المصرى اليوم

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