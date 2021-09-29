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«قومي المرأة» يختتم حملة طرق الأبواب بقرى «حياة كريمة» في القليوبية (صور)

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«قومي المرأة» يختتم حملة طرق الأبواب بقرى «حياة كريمة» في القليوبية (صور) «قومي المرأة» يختتم حملة طرق الأبواب بقرى «حياة كريمة» في القليوبية (صور)

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اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، الأربعاء، حملة طرق الأبواب «المرأة المصرية صانعة السلام»، والتي انطلقت بجميع المحافظات، الأحد الماضي، واستهدفت قرى تل بني تميم وطحوريا والحسانية كفر شبين، مركز شبين القناطر.

تمت المبادرة برعاية وحضور بركات مقررة فرع المجلس بالقليوبية، والدكتور محمد جمال وماجد أديب أعضاء الفرع، ووفاء الخولي مسؤول مكتب الشكاوي بالمجلس، وكل من هبة اسماعيل، وهنادي إسماعيل وايهاب أحمد عدروس بقصر تقافة القليوبية.

وقال بيان صحفي، إن أعضاء الفرع ورائدات المجلس والواعظات والراهبات، قاموا بنقل رسائل الحملة والتى تتضمن تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى، من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية بإستخدام آلية طرق الأبواب.

وقالت مديرة فرع المجلس، إن الحملة تمكنت من عمل 2700 زيارة من 14345 اجمالي المستهدفين، ضمن طرق الابواب، حيث تم تقسيم شرائح المستهدفين إلى 5490 سيدة، و1345 رجل، و7510 طفلا، مشيرة إلى استقبال محامي مكتب الشكاوى شكوتان و20 استفسارا.

ختام فعاليات حملة طرق الأبواب المرأة المصرية صانعة السلام بالقليوبية
ختام فعاليات حملة طرق الأبواب المرأة المصرية صانعة السلام بالقليوبية
ختام فعاليات حملة طرق الأبواب المرأة المصرية صانعة السلام بالقليوبية
ختام فعاليات حملة طرق الأبواب المرأة المصرية صانعة السلام بالقليوبية
ختام فعاليات حملة طرق الأبواب المرأة المصرية صانعة السلام بالقليوبية
ختام فعاليات حملة طرق الأبواب المرأة المصرية صانعة السلام بالقليوبية
ختام فعاليات حملة طرق الأبواب المرأة المصرية صانعة السلام بالقليوبية
ختام فعاليات حملة طرق الأبواب المرأة المصرية صانعة السلام بالقليوبية
ختام فعاليات حملة طرق الأبواب المرأة المصرية صانعة السلام بالقليوبية

المصرى اليوم

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