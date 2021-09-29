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غزل المحلة يحسم التعاقد مع «فوافي»

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غزل المحلة يحسم التعاقد مع «فوافي» غزل المحلة يحسم التعاقد مع «فوافي»

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نجح مسؤولو نادي غزل المحلة في حسم التعاقد مع المدغشقري باولن فوافي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسم زعيم الفلاحين التعاقد مع الجناح المدغشقري، في صفقة انتقال لاعب حر، وذلك بناءً على طلب محمد عودة المدير الفني للفريق.

وانتظم اللاعب اليوم الأربعاء، في معسكر الفريق بالإسماعيلية، استعدادًا للموسم الجديد.

وكان فوافي، وقع على عقود انضمامه للدراويش، ولكن رفض طلعت يوسف، المدير الفني للفريق اتمام التعاقد معه، لعدم قناعته بمستواه الفني.

يذكر أن غزل المحلة دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع أكثر من لاعب على رأسهم إبراهيم صلاح، محمد بازوكا، معاذ الحناوي والمالي ماليك توريه.

المصرى اليوم

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