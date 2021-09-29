«للإفلات من مصادرة أموال الإخوان».. المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بتزوير محررات رسمية

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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة موظف مساحة وصاحب مدرسة شهيرة في المعادى، صدر بشأنها قرارا بالتحفظ عليها ضمن أموال الإخوان، وشقيقته بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت المحكمة محام بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ لقيامهم بتزوير محررات رسمية خاصة بقطعة أرض مملوكة للمتهم الثانى الاخوانى وصدر قرارا بالتحفظ عليها ضمن القرارات الصادرة بحظر نشاط تنظيم الإخوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محى الدين.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الثانى، سبق وأن صدر ضده قرارا بالتحفظ على قطعة أرض يمتلكها ملحقة لمدرسة شهير بالمعادى والمتحفظ عليها ضمن القرارات الصادرة بحظر نشاط تنظيم الإخوان، بالاتفاق مع شقيقته المتهمة الثالثة على بيع قطعة الأرض وتسجيلها حتى لا تقع ضمن قرارات التحفظ وساعدهما في ذلك موظف مساحة ومحام.

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات لان المتهم الأول بصفته موظفا عموميا معاين مساحة حصل للمتهمين الثانى والثالثة على منفعة من أعمال وظيفته وأثبت على خلاف الحقيقة باستمارة التغيير المساحي أن قطعة الأرض محل المعاينة الوارد بشأنها طلب الشهر رقم 1058 لسنة 2016 البساتين أرض فضاء للحيلولة دون تقديم بحث تكليف عقاري من مصلحة الضرائب العقارية عن تلك الأرض المسجلة باسم المتهم الثانى في تلك الجهة وذلك بقصد الحصول لهما دون وجة حق على منفعة السير في إجراءات تسجيل عقد الأرض للمتهمة الثالثة شقيقة المتهم الثانى رغدان صدور قرار بالتحفظ عليها ضمن القرارات الصادرة بحظر نشاط تنظيم الإخوان.